Avena de chocolate con frutos rojos: cremosa, fácil y lista en la heladera
Esta cremosa avena de chocolate con frutos rojos es ideal para preparar en frascos y tener lista en la heladera para un desayuno o merienda saludable y rápido.
La avena de chocolate con frutos rojos es una de esas recetas fáciles que convierten ingredientes simples en un desayuno o merienda delicioso. Cremosa, chocolatosa y con el toque fresco de las frutas, es una opción práctica para dejar preparada y disfrutar fría al día siguiente, sin complicaciones. ¡Manos a la obra!
En la cocina cotidiana, esta preparación de avena es ideal para organizar desayunos con anticipación. Podés armar los frascos la noche anterior y guardarlos en la heladera, dejando los frutos rojos para el momento de servir. También podés sumar banana, yogur o unas almendras para darle diferentes texturas.
FICHA
Ingredientes
- 160 gr de avena arrollada
- 400 ml de leche
- 100 gr de yogur natural
- 30 gr de cacao amargo
- 2 cucharadas de miel o endulzante, a gusto
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 gr de frutos rojos
- 30 g de chocolate amargo picado, opcional
- Prepará la mezcla: colocá la avena, el cacao amargo, la leche, el yogur, la vainilla y la miel o endulzante en un bowl.
- Mezclá bien: integrá todos los ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos de cacao.
- Prepará los frutos rojos: si usás frutos rojos congelados, dejalos descongelar y escurrí el exceso de líquido.
- Armá las porciones: distribuí la avena en cuatro vasos o frascos y agregá los frutos rojos por encima.
- Terminá: sumá chocolate amargo picado si querés darle un toque más intenso y crocante.
- Serví: disfrutá bien fría directamente de la heladera.
- El gran secreto de esta receta: cubrí la preparación y llevá a la heladera durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarla toda la noche. La avena necesita ese tiempo para absorber el líquido y lograr una textura cremosa.