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Avena de chocolate con frutos rojos: cremosa, fácil y lista en la heladera

Esta cremosa avena de chocolate con frutos rojos es ideal para preparar en frascos y tener lista en la heladera para un desayuno o merienda saludable y rápido.

Candela Spann

Esta avena de chocolate parece un postre, pero es el desayuno perfecto

Esta avena de chocolate parece un postre, pero es el desayuno perfecto

Imagen creada por IA - MDZ

La avena de chocolate con frutos rojos es una de esas recetas fáciles que convierten ingredientes simples en un desayuno o merienda delicioso. Cremosa, chocolatosa y con el toque fresco de las frutas, es una opción práctica para dejar preparada y disfrutar fría al día siguiente, sin complicaciones. ¡Manos a la obra!

En la cocina cotidiana, esta preparación de avena es ideal para organizar desayunos con anticipación. Podés armar los frascos la noche anterior y guardarlos en la heladera, dejando los frutos rojos para el momento de servir. También podés sumar banana, yogur o unas almendras para darle diferentes texturas.

FICHA

Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
10 minutos y 4 horas de reposo
Tiempo total de preparación
4 horas 10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Saludable / casera

Ingredientes

  • 160 gr de avena arrollada 160 gr de avena arrollada
  • 400 ml de leche 400 ml de leche
  • 100 gr de yogur natural 100 gr de yogur natural
  • 30 gr de cacao amargo 30 gr de cacao amargo
  • 2 cucharadas de miel o endulzante, a gusto 2 cucharadas de miel o endulzante, a gusto
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 150 gr de frutos rojos 150 gr de frutos rojos
  • 30 g de chocolate amargo picado, opcional 30 g de chocolate amargo picado, opcional
Pasos
  • Prepará la mezcla: colocá la avena, el cacao amargo, la leche, el yogur, la vainilla y la miel o endulzante en un bowl.
  • Mezclá bien: integrá todos los ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos de cacao.
  • Prepará los frutos rojos: si usás frutos rojos congelados, dejalos descongelar y escurrí el exceso de líquido.
  • Armá las porciones: distribuí la avena en cuatro vasos o frascos y agregá los frutos rojos por encima.
  • Terminá: sumá chocolate amargo picado si querés darle un toque más intenso y crocante.
  • Serví: disfrutá bien fría directamente de la heladera.
  • El gran secreto de esta receta: cubrí la preparación y llevá a la heladera durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarla toda la noche. La avena necesita ese tiempo para absorber el líquido y lograr una textura cremosa.

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