Avena de chocolate con frutos rojos: cremosa, fácil y lista en la heladera

Pasos

Prepará la mezcla: colocá la avena, el cacao amargo, la leche, el yogur, la vainilla y la miel o endulzante en un bowl.

Mezclá bien: integrá todos los ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos de cacao.

Prepará los frutos rojos: si usás frutos rojos congelados, dejalos descongelar y escurrí el exceso de líquido.

Armá las porciones: distribuí la avena en cuatro vasos o frascos y agregá los frutos rojos por encima.

Terminá: sumá chocolate amargo picado si querés darle un toque más intenso y crocante.

Serví: disfrutá bien fría directamente de la heladera.