Este postre proteico se prepara en minutos y es ideal para sacarse las ganas de algo dulce

Cuando aparecen las ganas de comer algo dulce, no siempre hace falta recurrir a preparaciones complicadas. Esta receta de postre proteico con ricota se hace mezclando todos los ingredientes en un mismo recipiente y después solo necesita unos minutos de horno.

La base lleva ricota y yogur griego, dos ingredientes que permiten conseguir una textura suave y cremosa. Además, la preparación suma huevo y fécula de maíz para que el postre tome consistencia durante la cocción.

El toque fresco aparece con el jugo y la ralladura de lima . Después se puede completar con un poco de mermelada o dulce por encima, según el gusto de cada persona.

Esta receta puede cocinarse en pequeños moldes individuales o en un único recipiente.

La preparación es muy sencilla. Hay que colocar la ricota, el yogur griego, la maicena, el huevo, el jugo y la ralladura de lima y el endulzante en un recipiente. Luego se mezcla todo muy bien hasta conseguir una preparación pareja y sin grandes grumos.

Después, la mezcla se puede repartir en moldes individuales, como los que se utilizan para muffins o magdalenas, o colocar directamente en un único molde apto para horno.

El siguiente paso de la receta es cocinar el postre en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 minutos, o hasta comprobar que la preparación quedó firme. El tiempo puede variar ligeramente según el tamaño de los moldes y el horno.

Una vez listo, conviene dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. Para terminar, se puede agregar por encima mermelada de frutos rojos, naranja u otro dulce a elección.

El resultado es un postre de textura cremosa, con un sabor suave a ricota y un toque cítrico aportado por la lima. Además, puede prepararse en porciones individuales y dejarse listo con anticipación para cuando aparezca el antojo de algo dulce.