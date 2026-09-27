Este postre proteico se prepara en minutos y es ideal para sacarse las ganas de algo dulce
Con ricota, yogur y pocos ingredientes se puede hacer este postre cremoso, fresco y muy fácil, ideal para tener listo en la heladera.
Cuando aparecen las ganas de comer algo dulce, no siempre hace falta recurrir a preparaciones complicadas. Esta receta de postre proteico con ricota se hace mezclando todos los ingredientes en un mismo recipiente y después solo necesita unos minutos de horno.
La base lleva ricota y yogur griego, dos ingredientes que permiten conseguir una textura suave y cremosa. Además, la preparación suma huevo y fécula de maíz para que el postre tome consistencia durante la cocción.
El toque fresco aparece con el jugo y la ralladura de lima. Después se puede completar con un poco de mermelada o dulce por encima, según el gusto de cada persona.
Receta del postre proteico con ricota
Para preparar esta receta se necesitan:
- 250 gramos de ricota.
- 2 cucharadas de yogur griego.
- 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz.
- 1 huevo.
- Jugo y ralladura de 1 lima.
- Endulzante a gusto.
- Mermelada o dulce a gusto para terminar.
La preparación es muy sencilla. Hay que colocar la ricota, el yogur griego, la maicena, el huevo, el jugo y la ralladura de lima y el endulzante en un recipiente. Luego se mezcla todo muy bien hasta conseguir una preparación pareja y sin grandes grumos.
Después, la mezcla se puede repartir en moldes individuales, como los que se utilizan para muffins o magdalenas, o colocar directamente en un único molde apto para horno.
El siguiente paso de la receta es cocinar el postre en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 minutos, o hasta comprobar que la preparación quedó firme. El tiempo puede variar ligeramente según el tamaño de los moldes y el horno.
Una vez listo, conviene dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. Para terminar, se puede agregar por encima mermelada de frutos rojos, naranja u otro dulce a elección.
El resultado es un postre de textura cremosa, con un sabor suave a ricota y un toque cítrico aportado por la lima. Además, puede prepararse en porciones individuales y dejarse listo con anticipación para cuando aparezca el antojo de algo dulce.