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¿Te acordás de este postre? La receta de la abuela con almidón de maíz y limón

Este postre de la abuela con almidón de maíz y limón evoca la nostalgia de la infancia y los sabores caseros, ofreciendo una opción cremosa y refrescante.

El postre casero de la abuela que nos hacía felices con apenas unos ingredientes

El postre casero de la abuela que nos hacía felices con apenas unos ingredientes

Imagen creada por IA - MDZ

El postre de almidón de maíz y limón es una de esas recetas que tienen gusto a infancia, a la casa de la abuela y a esas tardes en las que siempre había algo dulce esperando en la heladera. Cremoso, suave y con el toque justo de limón, es sencillo y revive los sabores de antes. ¡Manos a la obra!

En la cocina de las abuelas, los postres con almidón de maíz eran sinónimo de sencillez y cariño: pocos ingredientes, preparaciones económicas y mucho sabor. Con una textura sedosa y un sabor fresco que funciona tanto para una merienda como para cerrar una comida familiar.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos y 2h. de frío
Tiempo total de preparación
2horas 20 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Casera - tradicional

Ingredientes

  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • 60 gr de almidón de maíz 60 gr de almidón de maíz
  • 100 gr de azúcar 100 gr de azúcar
  • 2 yemas 2 yemas
  • ralladura de 1 limón ralladura de 1 limón
  • 60 ml de jugo de limón 60 ml de jugo de limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Prepará la base: colocá el almidón de maíz en una olla y agregá de a poco la leche fría, mezclando con un batidor para evitar que se formen grumos.
  • Incorporá las yemas: agregá las yemas, el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Mezclá bien.
  • Cociná la crema: llevá la olla a fuego medio-bajo y revolvé constantemente con un batidor o cuchara de madera. A medida que tome temperatura, la preparación comenzará a espesar.
  • Sumá el limón: retirala del fuego y agregá el jugo de limón de a poco, mezclando constantemente hasta integrarlo por completo.
  • Distribuí: volcá el postre en 6 vasitos, compoteras o una fuente grande.
  • Enfriá: dejá que baje un poco la temperatura y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
  • Serví: podés terminarlo con un poco de ralladura de limón, galletitas trituradas o simplemente disfrutarlo tal cual, como esos postres de abuela que no necesitaban demasiados adornos.
  • El gran secreto de esta receta: cuando la crema espese, bajá el fuego al mínimo y continuá revolviendo durante 1 o 2 minutos. No dejes que hierva fuerte, porque puede quedar demasiado espesa o formar grumos.

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