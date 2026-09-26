¿Te acordás de este postre? La receta de la abuela con almidón de maíz y limón

Pasos

Prepará la base: colocá el almidón de maíz en una olla y agregá de a poco la leche fría, mezclando con un batidor para evitar que se formen grumos.

Incorporá las yemas: agregá las yemas, el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Mezclá bien.

Cociná la crema: llevá la olla a fuego medio-bajo y revolvé constantemente con un batidor o cuchara de madera. A medida que tome temperatura, la preparación comenzará a espesar.

Sumá el limón: retirala del fuego y agregá el jugo de limón de a poco, mezclando constantemente hasta integrarlo por completo.

Distribuí: volcá el postre en 6 vasitos, compoteras o una fuente grande.

Enfriá: dejá que baje un poco la temperatura y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.

Serví: podés terminarlo con un poco de ralladura de limón, galletitas trituradas o simplemente disfrutarlo tal cual, como esos postres de abuela que no necesitaban demasiados adornos.