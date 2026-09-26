¿Te acordás de este postre? La receta de la abuela con almidón de maíz y limón
Este postre de la abuela con almidón de maíz y limón evoca la nostalgia de la infancia y los sabores caseros, ofreciendo una opción cremosa y refrescante.
El postre de almidón de maíz y limón es una de esas recetas que tienen gusto a infancia, a la casa de la abuela y a esas tardes en las que siempre había algo dulce esperando en la heladera. Cremoso, suave y con el toque justo de limón, es sencillo y revive los sabores de antes. ¡Manos a la obra!
En la cocina de las abuelas, los postres con almidón de maíz eran sinónimo de sencillez y cariño: pocos ingredientes, preparaciones económicas y mucho sabor. Con una textura sedosa y un sabor fresco que funciona tanto para una merienda como para cerrar una comida familiar.
FICHA
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 60 gr de almidón de maíz
- 100 gr de azúcar
- 2 yemas
- ralladura de 1 limón
- 60 ml de jugo de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Prepará la base: colocá el almidón de maíz en una olla y agregá de a poco la leche fría, mezclando con un batidor para evitar que se formen grumos.
- Incorporá las yemas: agregá las yemas, el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Mezclá bien.
- Cociná la crema: llevá la olla a fuego medio-bajo y revolvé constantemente con un batidor o cuchara de madera. A medida que tome temperatura, la preparación comenzará a espesar.
- Sumá el limón: retirala del fuego y agregá el jugo de limón de a poco, mezclando constantemente hasta integrarlo por completo.
- Distribuí: volcá el postre en 6 vasitos, compoteras o una fuente grande.
- Enfriá: dejá que baje un poco la temperatura y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
- Serví: podés terminarlo con un poco de ralladura de limón, galletitas trituradas o simplemente disfrutarlo tal cual, como esos postres de abuela que no necesitaban demasiados adornos.
- El gran secreto de esta receta: cuando la crema espese, bajá el fuego al mínimo y continuá revolviendo durante 1 o 2 minutos. No dejes que hierva fuerte, porque puede quedar demasiado espesa o formar grumos.