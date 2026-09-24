Receta de lemon pie: pasos fáciles para un postre casero increíble

Triturá las galletitas hasta que queden como arena fina. Podés usar procesadora o ponerlas en una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar. Mezclá con la manteca derretida y el azúcar hasta que se humedezca toda la galleta.

Volcá la mezcla en un molde de tarta de 24 cm (con fondo desmontable, si tenés) y presioná con el fondo de un vaso para que quede compacta y pareja, cubriendo el fondo y los bordes. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.

En una olla, mezclá el azúcar, la maicena y la sal. Agregá el agua y revolvé bien hasta que no queden grumos.

Llevá la olla a fuego medio y cociná, revolviendo constantemente con un batidor de mano, hasta que la mezcla espese y burbujee (unos 3-5 minutos).

En un bowl, batí las yemas. Agregá un cucharón de la mezcla caliente sobre las yemas y revolvé. Después volcá todo a la olla y cociná 1-2 minutos más, revolviendo sin parar.

Apagá el fuego y agregá el jugo de limón, la ralladura, la manteca y la leche si usás. Mezclá bien. Probá y ajustá el dulzor o el ácido a tu gusto.

Sacá la base de la heladera y volcá el relleno de limón sobre la base. Alisá la superficie con una espátula.

En un bowl bien limpio y seco, batí las claras con la sal a velocidad alta hasta que formen picos suaves. Agregá el azúcar de a poco, sin dejar de batir, hasta que el merengue esté firme y brillante. Agregá la vainilla y batí 30 segundos más.

Volcá el merengue sobre el relleno de limón, distribuyéndolo con una espátula y formando ondas o picos decorativos.

Podés dorarlo de dos formas: Horno: llevá la tarta a horno con función grill o broiler a máxima potencia por 2-3 minutos, hasta que el merengue se dore. Vigilá porque se quema rápido.

Soplete: si tenés soplete de cocina, dorá el merengue directamente.