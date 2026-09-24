Receta de lemon pie: pasos fáciles para un postre casero increíble
Disfrutá de un clásico de la repostería casera con esta receta de lemon pie, para que tengas un postre riquísimo hoy mismo.
El lemon pie es uno de esos postres que parecen de pastelería pero se hacen en casa sin demasiado esfuerzo. Esta receta tiene tres partes: una base de galletitas trituradas, un relleno cremoso de limón que se cocina en 5 minutos, y un merengue que se dora en el horno o con soplete. Es ideal para una cena especial o para darte un gusto. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (tarta de 24 cm)
Para la base:
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200 g de galletitas de vainilla
80 g de manteca derretida
2 cucharadas de azúcar
Para el relleno de limón:
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1 taza (200 g) de azúcar
¼ taza (30 g) de maicena (fécula de maíz)
1 pizca de sal
1½ tazas (360 ml) de agua
3 yemas de huevo
Jugo de 3 limones (unos 120 ml)
Ralladura de 1 limón
1 cucharada de manteca
(Opcional) 1 cucharada de leche
Para el merengue:
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3 claras de huevo
½ taza (100 g) de azúcar
1 pizca de sal
½ cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
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Triturá las galletitas hasta que queden como arena fina. Podés usar procesadora o ponerlas en una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar. Mezclá con la manteca derretida y el azúcar hasta que se humedezca toda la galleta.
Volcá la mezcla en un molde de tarta de 24 cm (con fondo desmontable, si tenés) y presioná con el fondo de un vaso para que quede compacta y pareja, cubriendo el fondo y los bordes. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.
En una olla, mezclá el azúcar, la maicena y la sal. Agregá el agua y revolvé bien hasta que no queden grumos.
Llevá la olla a fuego medio y cociná, revolviendo constantemente con un batidor de mano, hasta que la mezcla espese y burbujee (unos 3-5 minutos).
En un bowl, batí las yemas. Agregá un cucharón de la mezcla caliente sobre las yemas y revolvé. Después volcá todo a la olla y cociná 1-2 minutos más, revolviendo sin parar.
Apagá el fuego y agregá el jugo de limón, la ralladura, la manteca y la leche si usás. Mezclá bien. Probá y ajustá el dulzor o el ácido a tu gusto.
Sacá la base de la heladera y volcá el relleno de limón sobre la base. Alisá la superficie con una espátula.
En un bowl bien limpio y seco, batí las claras con la sal a velocidad alta hasta que formen picos suaves. Agregá el azúcar de a poco, sin dejar de batir, hasta que el merengue esté firme y brillante. Agregá la vainilla y batí 30 segundos más.
Volcá el merengue sobre el relleno de limón, distribuyéndolo con una espátula y formando ondas o picos decorativos.
Podés dorarlo de dos formas:
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Horno: llevá la tarta a horno con función grill o broiler a máxima potencia por 2-3 minutos, hasta que el merengue se dore. Vigilá porque se quema rápido.
Soplete: si tenés soplete de cocina, dorá el merengue directamente.
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Llevá la tarta a la heladera por al menos 4 horas para que el relleno se asiente y la base se firme.