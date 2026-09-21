Bocaditos de chocolate y coco: una receta fácil para el antojo dulce
Estos bocaditos de chocolate y coco son la receta ideal para satisfacer antojos dulces, requiriendo solo tres ingredientes base y sin usar el horno.
Esta receta de bocaditos es la solución perfecta para cuando querés algo dulce pero sin tener que prender el horno ni ensuciar mucho. Se hacen con solo tres ingredientes base: coco rallado, leche condensada y chocolate para bañar. Se mezclan, se forman bolitas, se bañan en chocolate y se enfrían. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (12-15 bocaditos)
- 200 g de coco rallado (más un poco extra para rebozar)
- 200 g de leche condensada
- 150 g de chocolate semiamargo o con leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal (opcional)
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la vainilla y la sal. Integrá bien con una cuchara o con las manos hasta que quede una masa húmeda y uniforme.
- Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que el coco absorba la humedad y sea más fácil de moldear.
- Con las manos ligeramente humedecidas, tomá porciones del tamaño de una nuez y formá bolitas. Si querés, pasalas por coco rallado extra para que no se peguen. Colocalas en una bandeja con papel manteca.
- Llevá las bolitas al freezer por 15 minutos para que se firmen y no se desarmen al bañarlas.
- Picá el chocolate y derretilo a baño María o en el microondas en intervalos de 15 segundos, revolviendo entre cada uno, hasta que quede líquido y brillante.
- Con ayuda de dos tenedores o un palillo, sumergí cada bolita en el chocolate derretido, cubrila bien y dejala escurrir sobre la bandeja con papel manteca.
- Llevá la bandeja al freezer por 10-15 minutos más, hasta que el chocolate esté firme.
- Comelos directamente de la heladera o del freezer. Se conservan en un recipiente hermético en la heladera por 1 semana o en el freezer por 1 mes. ¡Y listo!