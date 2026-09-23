Receta de pasta frola: pasos sencillos para un postre perfecto

2 cucharadas de agua (si el dulce está muy duro)

Precalentá el horno a 180°C. Engrasá y enhariná un molde de 24 cm o forralo con papel manteca.

En un bowl, batí la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa. Agregá el huevo, la yema, la vainilla y la ralladura de limón. Mezclá bien.

Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal. Mezclá con las manos hasta formar una masa suave y homogénea. No amases de más, solo hasta que se una.

Dividí la masa en dos partes: para la base y para las tiras. Envolvé cada parte en film y llevá a la heladera por 30 minutos, ya que esto hace que sea más fácil de estirar.

Si el dulce de membrillo está muy duro, calentalo con 2 cucharadas de agua en el microondas por 30 segundos o a baño María hasta que se ablande. Agregá el jugo de limón si querés. Pisalo con un tenedor hasta que quede una pasta manejable.

Estirá la parte de masa más grande sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de 3-4 mm. Forrá el molde, presionando bien los bordes y pinchando el fondo con un tenedor para que no se infle.

Volcá el dulce de membrillo sobre la masa y alisá la superficie con una espátula o cuchara.

Estirá la masa restante y cortá tiras de 1-1.5 cm de ancho. Colocalas sobre el relleno formando un enrejado (tiras paralelas y después cruzadas). Presioná los bordes para que se peguen a la base.

Pincelá las tiras y los bordes con huevo batido o leche para que queden doradas y brillantes.

Llevá al horno por 30-35 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno burbujee ligeramente.