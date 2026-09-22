Tiramisú casero: la receta infalible para sorprender en casa
Con pocos ingredientes y pasos muy fáciles de seguir, descubrí cómo hacer esta rica receta de tiramisú casero.
El tiramisú es un postre que parece complicado pero es facilísimo de hacer. Esta receta usa vainillas en vez de los bizcochos italianos, y no lleva huevo crudo. Se arma en capas, se lleva a la heladera y en unas horas tenés un postre cremoso, con café, cacao y súper rico. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (fuente de 20x20 cm, 6-8 porciones)
Para la crema:
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500 g de queso mascarpone (o queso crema, si no conseguís)
300 ml de crema de leche
½ taza (100 g) de azúcar impalpable
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el armado:
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24-30 vainillas
2 tazas (480 ml) de café fuerte
2 cucharadas de licor
Cacao en polvo para espolvorear
Paso a paso de la receta
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Hacé el café bien fuerte. Dejalo enfriar y agregá el licor si usás. Reservá en un bowl amplio para mojar las vainillas.
En un bowl bien frío, batí la crema de leche con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que esté firme (que forme picos suaves). No batas de más porque se convierte en manteca.
En otro bowl, batí el mascarpone hasta que quede suave. Incorporá la crema batida en dos partes, mezclando con espátula y movimientos envolventes hasta que quede una crema homogénea y aireada.
En la fuente, poné una capa fina de crema en el fondo.
Pasá cada vainilla por el café durante 1 o 2 segundos. Colocalas en la fuente formando una capa compacta.
Sobre las vainillas, poné una capa de crema (la mitad). Alisá con espátula. Repetí: otra capa de vainillas mojadas, después el resto de la crema. Alisá la superficie.
Tapá la fuente con film y llevá a la heladera por al menos 4 horas. Cuanto más tiempo, mejor se asientan los sabores.
Justo antes de servir, espolvoreá con cacao en polvo. ¡Y listo!