Tiramisú casero: la receta infalible para sorprender en casa

500 g de queso mascarpone (o queso crema, si no conseguís)

Hacé el café bien fuerte. Dejalo enfriar y agregá el licor si usás. Reservá en un bowl amplio para mojar las vainillas.

En un bowl bien frío, batí la crema de leche con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que esté firme (que forme picos suaves). No batas de más porque se convierte en manteca.

En otro bowl, batí el mascarpone hasta que quede suave. Incorporá la crema batida en dos partes, mezclando con espátula y movimientos envolventes hasta que quede una crema homogénea y aireada.

En la fuente, poné una capa fina de crema en el fondo.

Pasá cada vainilla por el café durante 1 o 2 segundos. Colocalas en la fuente formando una capa compacta.

Sobre las vainillas, poné una capa de crema (la mitad). Alisá con espátula. Repetí: otra capa de vainillas mojadas, después el resto de la crema. Alisá la superficie.

Tapá la fuente con film y llevá a la heladera por al menos 4 horas. Cuanto más tiempo, mejor se asientan los sabores.