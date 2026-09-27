Domingo de calor fuerte en Mendoza antes de un cambio de tiempo
El último domingo de septiembre será cálido en Mendoza, con buen tiempo en el llano. El lunes bajará fuerte la temperatura.
Este domingo vuelve a subir la temperatura en Mendoza. El pronóstico marca una jornada con buenas condiciones, una mínima de 16° y una máxima que llegará a los 29° durante la tarde.
En el Gran Mendoza se espera un día estable, con vientos leves a moderados del sudeste y sin lluvias previstas. Con casi 30°, la tarde tendrá un ambiente bastante cálido para esta época del año.
Distinto será el panorama en la precordillera y Malargüe, donde se espera viento Zonda. En la cordillera, además, podrían registrarse nevadas débiles durante la jornada.
El lunes habrá un cambio bastante marcado. La máxima caerá hasta los 21°, aumentará la nubosidad y se esperan tormentas aisladas, junto con vientos moderados del sur. En alta montaña continuarán las nevadas débiles.
Para el martes seguirán las temperaturas más bajas, con una máxima de 20° y una mínima de 10°. El cielo estará parcialmente nublado y las condiciones empezarán a mejorar en Mendoza.