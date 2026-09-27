Domingo de calor fuerte en Mendoza antes de un cambio de tiempo

El último domingo de septiembre será cálido en Mendoza, con buen tiempo en el llano. El lunes bajará fuerte la temperatura.

La máxima llegará a 29° este domingo en Mendoza, con una tarde bastante cálida.

Este domingo vuelve a subir la temperatura en Mendoza. El pronóstico marca una jornada con buenas condiciones, una mínima de 16° y una máxima que llegará a los 29° durante la tarde.

En el Gran Mendoza se espera un día estable, con vientos leves a moderados del sudeste y sin lluvias previstas. Con casi 30°, la tarde tendrá un ambiente bastante cálido para esta época del año.

Distinto será el panorama en la precordillera y Malargüe, donde se espera viento Zonda. En la cordillera, además, podrían registrarse nevadas débiles durante la jornada.

La precordillera y Malargüe tendrán viento Zonda este domingo, mientras seguirán las nevadas débiles en la cordillera de Mendoza. Gentileza El lunes habrá un cambio bastante marcado. La máxima caerá hasta los 21°, aumentará la nubosidad y se esperan tormentas aisladas, junto con vientos moderados del sur. En alta montaña continuarán las nevadas débiles.