Así funciona la herramienta que incorporó Mendoza para controlar el nuevo Régimen Penal Juvenil

Mendoza recibió el Sistema RPJ (Registro de Supervisores de Régimen Penal Juvenil ), una plataforma tecnológica desarrollada por el Ministerio de Justicia de la Nación que permitirá registrar y organizar la información vinculada con las medidas dispuestas por la Justicia que estén en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La entrega se formalizó con la firma del acta por parte del subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Emiliano Méndez Ortiz. La incorporación de la herramienta forma parte del convenio de colaboración firmado entre el Estado nacional y Mendoza el 23 de junio.

El sistema está destinado principalmente a respaldar la tarea de los supervisores especializados, quienes tienen a su cargo el seguimiento, la asistencia y el control de los adolescentes alcanzados por medidas o penas dispuestas judicialmente.

La entrega forma parte de un acuerdo firmado entre Nación y Mendoza.

La plataforma contará con perfiles específicos para administradores, juzgados y supervisores, y permitirá registrar la información relacionada con el seguimiento individual de cada caso.

El acceso estará restringido a los operadores autorizados y a la Justicia, ya que la información contenida en el sistema tendrá carácter confidencial.

Junto con el acceso al ambiente de capacitación, el Ministerio de Justicia de la Nación entregó a Mendoza los manuales correspondientes a cada perfil, además del Manual de Ingreso Inicial y el Manual del Supervisor Juvenil.

La herramienta forma parte de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil

La incorporación del Sistema RPJ se suma al proceso de adecuación que Mendoza comenzó antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación nacional.

El convenio firmado en junio contempló, entre otros puntos, asistencia técnica, capacitación de operadores, supervisores especializados y herramientas tecnológicas para la gestión y seguimiento de los casos. En ese marco, Nación se comprometió a poner a disposición de la Provincia una plataforma de software para respaldar el trabajo de los supervisores.

Según el esquema previsto, estos profesionales deberán realizar el seguimiento individual de los adolescentes alcanzados por medidas judiciales, verificar el cumplimiento de las pautas establecidas e informar periódicamente sobre la evolución de cada caso.