Lautaro Martínez, de sunset en Mendoza: los detalles y las imágenes exclusivas

Si hay algo que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo saben hacer cuando pisan Mendoza es aprovecharla. Y esta vez, el plan tuvo todos los ingredientes: sol, música, vino, amigos y un paisaje de viñedos que difícilmente necesite demasiados filtros. La pareja se dejó ver disfrutando del Sunset que se está realizando en Cittanina, el proyecto enológico que desarrollan en Las Compuertas, Luján de Cuyo, y que de a poco se está convirtiendo también en uno de los nuevos puntos de encuentro de la escena gastronómica y social mendocina.

El goleador de la Selección Argentina llegó al evento acompañado por Agustina, y ambos se mostraron relajados, disfrutando de la tarde entre copas y charlas. Nada de concentraciones, entrenamientos ni estadios: por unas horas, el fútbol quedó bastante lejos y el plan fue mucho más mendocino. Atardecer, montaña y Malbec. Una propuesta difícil de discutir.

Cittanina es el proyecto que une a las familias de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Mendoza. El emprendimiento está ubicado en Las Compuertas y tiene como protagonista a un antiguo viñedo de Malbec plantado en 1930. Allí la pareja desarrolla su proyecto vitivinícola de la mano del enólogo Federico Isgró, ingeniero agrónomo y enólogo recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, con experiencia profesional en Italia y formación de posgrado en la Universidad de Siena.

De ese terruño nacieron primero dos Malbec 100%: Pasión y Coraje. El primero se elabora a partir de una cosecha realizada en dos pasadas, buscando preservar por un lado la acidez natural y, por otro, la expresión de la fruta. Tiene crianza en piletas de hormigón y barricas de roble francés. Coraje, en cambio, se cosecha en tres pasadas, buscando distintos momentos de madurez de la uva y una mayor complejidad. Ambos vinos tienen como punto de partida esas viñas antiguas de Las Compuertas y la intención de expresar el lugar.

Sin embargo , el portfolio se amplío con la aparición de Teorema del caos: un chardonnay, un Malbec y un espumante de Pinot noir extra brut.

Y si el vino es una de las patas fuertes del proyecto, la gastronomía en el lugar también tiene nombre propio: Coraje. El restaurante funciona dentro de Cittanina, es desarrollado de la mano del Grupo Broda y representa la versión mendocina del restaurante que Agustina Gandolfo tiene en Milán. La propuesta cruza raíces argentinas e italianas, con pastas caseras, carnes al fuego y una experiencia pensada para disfrutar sin demasiadas formalidades.

El look de Lautaro: futbolista, pero sin camiseta

Para la ocasión, Lautaro apostó por un look relajado y completamente urbano, lejos de cualquier formalidad. Remera negra de manga corta, pantalón negro de corte amplio y zapatillas negras fueron la base de un outfit monocromático, al que sumó una gorra color suela y anteojos de sol. Un estilo cómodo, sobrio y bastante canchero, perfecto para un sunset y, probablemente, para pasar desapercibido… aunque tratándose del delantero de la Selección, esa última parte resulta bastante difícil.

Agustina, entre el cowboy y el fashion moment

Agustina, en cambio, fue por un look mucho más protagonista. La mendocina eligió un conjunto total black, con pantalón de cuero de pierna amplia y una prenda superior al tono, acompañado por un enorme sombrero negro estilo cowboy, que terminó de darle personalidad al outfit. El detalle western se mezcló con una estética rockera y sofisticada, mientras que una cartera negra acolchada y un reloj completaron el conjunto.

Y hubo un detalle que inevitablemente llamó la atención: el sombrero de Agustina parecía tener su propio protagonismo en el sunset. Con el pelo largo y lacio cayendo sobre la espalda y el outfit íntegramente negro, la también empresaria logró ese equilibrio entre look de campo mendocino y estética de festival internacional.

Así, entre Malbec, música y un atardecer sobre Las Compuertas, Lautaro y Agustina disfrutaron de Cittanina desde adentro, en un proyecto que cada vez tiene menos de simple inversión y más de universo propio: vino, gastronomía, encuentros y ahora, diversión con un sunset totalmente cachengue de la mano de Big Bruno y Bauti Filizzola. Porque si algo quedó claro en este día, es que el capitán de la Selección también sabe jugar de local en Mendoza.

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Vino, sol y glamour para Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Federico Croce / MDZ

El delantero de la Selección argentina y su esposa engalanaron los viñedos de Luján de Cuyo. Federico Croce / MDZ

Gorra y lentes para Lautaro Martínez en Mendoza. Federico Croce / MDZ

Lautaro Martínez, entre amigos en Mendoza. Federico Croce / MDZ

La pareja disfrutó de una tarde top en Mendoza. Federico Croce / MDZ

Agustina Gandolfo, muy top. Federico Croce / MDZ