Santiago del Moro se despidió de su clásico pelo: mirá su nuevo estilo

Santiago del Moro sorprendió con un radical cambio de imagen para sus vacaciones tras el exitoso cierre de la última edición de Gran Hermano.

El reconocido presentado de Gran Hermano, Santiago del Moro, generó sorpresa entre sus seguidores al mostrarse con un radical cambio de imagen. El conductor decidió modificar su apariencia a pocos días de la definición del certamen, que terminó con Sol Abraham como ganadora y Yipio en el segundo lugar.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de 6,8 millones de seguidores, el también animador de "El club del Moro" en La 100 publicó una imagen que dejó a todos boquiabiertos. La fotografía fue compartida mediante sus historias, acompañada por la canción "505" del grupo británico Arctic Monkeys.

En la foto, tomada frente a un espejo, el conductor sostuvo el teléfono celular de tal manera que su rostro quedó parcialmente oculto, dejando a la vista únicamente su cabeza completamente rapada. De este modo, Santiago del Moro dio por terminada la etapa de su clásico cabello rubio que lució desde 2022, cuando asumió la conducción estable del reality.

Junto a la imagen, el presentador escribió: "¡Rapado a full!" y añadió: "Se vienen vacaciones". Por lo que, con estas palabras, tambièn confirmó que se tomará un descanso tras el cierre del programa que lo mantuvo al frente durante toda la temporada.