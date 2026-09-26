Las fotos de una noche a volumen alto, colmada por la música de Los Redondos

Escuchar un disco completo, respetar el orden de sus canciones y evitar las interrupciones del teléfono parece una costumbre de otra época. Sin embargo, esa experiencia regresó este último jueves a Mendoza para cerrar la segunda etapa de Alta fidelidad , el ciclo que recupera la escucha atenta de grandes obras de la música.

El último encuentro tuvo como protagonista a “Un baión para el ojo idiota” , el tercer álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La cita fue el jueves 24 de septiembre, en espectacular edificio de Cultura de la provincia, ex banco Hipotecario, ubicado en España y Gutiérrez de Ciudad. La entrada fue gratuita.

"Finalizó el segundo ciclo 'Alta Fidelidad' en la Sala Elina Alba, disfrutando de la escucha del vinilo 'Un baión para el ojo idiota' de Los Redondos, con la participación de Barbazul como músicos invitados. Agradecemos a todos los emprendedores que nos acompañaron durante estos 8 encuentros, compartiendo su arte, vino, café y gastronomía con el público mendocino", expresaron desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza.

La propuesta no consistió simplemente en reproducir una selección de canciones. Durante un momento de la jornada, se invitó al público a silenciar los celulares y disponerse a escuchar el disco de principio a fin, a través de un equipo preparado para ofrecer la mejor calidad de sonido disponible.

En tiempos dominados por las listas aleatorias, los videos breves y el salto constante de una canción a otra, Alta fidelidad propone recuperar el álbum como una obra completa. El orden de los temas, las pausas y el recorrido sonoro vuelven a ocupar un lugar central.

El disco de Los Redondos elegido para cerrar el ciclo

Publicado como el tercer trabajo de estudio de Los Redondos, “Un baión para el ojo idiota” es considerado uno de los puntos más altos de la discografía de la banda. El álbum muestra una formación más ajustada en lo musical, conserva la potencia enigmática de las letras del Indio Solari y encuentra a Skay Beilinson desplegando algunos de sus pasajes más reconocibles.

La elección permite volver sobre una obra fundamental del rock argentino desde un ritual que durante décadas fue cotidiano: sentarse frente a un equipo, colocar un disco y escucharlo sin hacer otra cosa.

Barbazul.

Antes de la reproducción hubo una introducción a cargo de invitados especiales, quienes aportaron información, recuerdos y claves para enriquecer la experiencia. En esta oportunidad participaron los integrantes de Barbazul, la banda mendocina que desde hace años interpreta el repertorio de Los Redondos.

Su presencia también sirvió como anticipo de otro proyecto vinculado con la obra ricotera. El próximo 10 de octubre, Barbazul se presentará junto a la Orquesta Barroca de Mendoza en el Teatro Independencia para realizar “Oktubre sinfónico”, una versión orquestal del emblemático segundo disco del grupo.

¡Mirá Algunas fotos del encuentro a continuación!