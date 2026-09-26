Una antigua línea de referencia atraviesa París y todavía puede seguirse gracias a pequeños medallones de bronce escondidos en sus calles.

La línea donde se sitúa el punto cero del Meridiano de París se encuentra a poco más de 30 metros de la entrada de la catedral de Notre Dame,

Durante siglos, el meridiano de París fue utilizado como referencia para calcular posiciones sobre la Tierra. En 1884, Greenwich fue elegido como meridiano internacional, pero la antigua línea (Meridiano de París) no desapareció. Pequeños medallones de bronce todavía marcan su recorrido por París, aunque miles de personas pasan diariamente junto a ellos sin advertirlos.

París perdió la disputa frente a Greenwich en 1884. El meridiano histórico todavía atraviesa la capital francesa. https://geografia.laguia2000.com/ Una línea para medir la Tierra El meridiano de París atraviesa el Observatorio de París y fue utilizado durante siglos para realizar mediciones geográficas y astronómicas.

La línea permitió establecer referencias para calcular longitudes y formar mapas. Su importancia fue especialmente grande cuando la navegación necesitaba sistemas de medición cada vez más precisos.

El meridiano de París es la antigua línea que ayudó a medir el mundo. https://blogdavanessageraldeli.wordpress.com/ París perdió frente a Greenwich En 1884, una conferencia internacional decidió utilizar Greenwich como referencia para el meridiano cero.

Francia defendió entonces su propio meridiano, pero Greenwich terminó imponiéndose. París dejó de ser la referencia mundial, aunque la línea histórica siguió atravesando la ciudad.