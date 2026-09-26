La línea que alguna vez sirvió para medir el mundo
Una antigua línea de referencia atraviesa París y todavía puede seguirse gracias a pequeños medallones de bronce escondidos en sus calles.
Durante siglos, el meridiano de París fue utilizado como referencia para calcular posiciones sobre la Tierra. En 1884, Greenwich fue elegido como meridiano internacional, pero la antigua línea (Meridiano de París) no desapareció. Pequeños medallones de bronce todavía marcan su recorrido por París, aunque miles de personas pasan diariamente junto a ellos sin advertirlos.
Una línea para medir la Tierra
El meridiano de París atraviesa el Observatorio de París y fue utilizado durante siglos para realizar mediciones geográficas y astronómicas.
La línea permitió establecer referencias para calcular longitudes y formar mapas. Su importancia fue especialmente grande cuando la navegación necesitaba sistemas de medición cada vez más precisos.
París perdió frente a Greenwich
En 1884, una conferencia internacional decidió utilizar Greenwich como referencia para el meridiano cero.
Francia defendió entonces su propio meridiano, pero Greenwich terminó imponiéndose. París dejó de ser la referencia mundial, aunque la línea histórica siguió atravesando la ciudad.
Los medallones que casi nadie mira
Hoy pueden encontrarse pequeños medallones de bronce instalados en distintos puntos del recorrido. Forman parte del homenaje al astrónomo François Arago y permiten seguir el antiguo meridiano.
Algunos están en lugares muy transitados. La mayoría de las personas, sin embargo, camina sobre ellos sin saber que está pisando una antigua referencia utilizada para medir el mundo.
FUENTE: Observatoire de Paris / Le Monde – la méridienne de Paris