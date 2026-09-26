Mousse de limón: la receta fácil y rápida para refrescar tus tardes
Disfruta de una refrescante mousse de limón casera con esta receta sencilla, perfecta para combatir el calor y deleitar tu paladar en minutos.
Nada mejor que una rica mousse de limón para los días más calurosos. En esta receta, el relleno es una crema suave de crema de leche batida con leche condensada y jugo de limón, que espesa al instante por el ácido del limón, y arriba lleva ralladura de limón. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
Para la mousse:
- 400 ml de crema de leche bien fría
- 1 lata (397 g) de leche condensada
- ½ taza (120 ml) de jugo de limón recién exprimido
- 1 cucharadita de ralladura de limón
Para decorar:
- Ralladura de limón
Paso a paso de la receta
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En un bowl grande, batí la crema de leche bien fría a punto nieve.
Incorporá la leche condensada con movimientos envolventes, con espátula, para que no se baje.
Agregá el jugo de limón y la ralladura, y mezclá suavemente. La crema va a espesar al instante por el ácido del limón.
Volcá la mezcla en copas individuales o en un molde, y alisá la superficie con una espátula.
Llevá a la heladera por al menos 4 horas, hasta que esté firme.
Decorá con ralladura de limón por encima. ¡Y listo!