Prepará un delicioso cheesecake de frutos rojos con esta receta
Aprendé a preparar un delicioso cheesecake de frutos rojos en casa con esta sencilla receta, ideal para cualquier ocasión.
Hacer un cheesecake de frutos rojos es muy sencillo. En esta receta, la base está hecha de galletitas trituradas con manteca, el relleno es una crema suave de queso crema y crema de leche o yogur, y arriba lleva una capa de frutos rojos que puede ser mermelada o frutas frescas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 20 cm, 8 porciones)
Para la base:
- 200 g de galletitas de vainilla
- 80 g de manteca derretida
- 2 cucharadas de azúcar
Para el relleno:
- 400 g de queso crema
- 200 ml de crema de leche
- ½ taza (100 g) de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor
- ¼ taza (60 ml) de agua caliente
Para la cobertura de frutos rojos:
- 300 g de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas, moras; frescos o congelados)
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de maicena (fécula de maíz) disuelta en 1 cucharada de agua
Paso a paso de la receta
- Triturá las galletitas hasta que queden como arena fina. Podés usar procesadora o ponerlas en una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar. Mezclá con la manteca derretida y el azúcar hasta que se humedezca toda la galleta.
- Volcá la mezcla en un molde desmontable de 20 cm, forrá la base con papel manteca para desmoldar mejor y presioná con el fondo de un vaso para que quede compacta y pareja. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.
- En un bowl chico, poné la gelatina sin sabor con el agua caliente y mezclá hasta que se disuelva por completo. Reservá.
- En un bowl grande, batí el queso crema con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que quede una crema lisa y sin grumos.
- En otro bowl, batí la crema de leche a punto nieve. Incorporala al queso crema con movimientos envolventes, con espátula, para que no se baje.
- Verté la gelatina disuelta que debe estar tibia sobre la mezcla de queso y crema. Integrá rápidamente con una espátula, revolviendo con suavidad pero con firmeza para que se distribuya bien antes de que empiece a cuajar.
- Sacá el molde con la base de la heladera, volcá el relleno sobre la base y alisá la superficie con una espátula. Llevá a la heladera por al menos 4 horas, hasta que esté firme al tacto.
- En una olla chica, poné los frutos rojos, el azúcar y el jugo de limón. Cociná a fuego medio por 5-8 minutos, revolviendo, hasta que los frutos se deshagan y suelten jugo. Si querés una salsa más espesa, agregá la maicena disuelta y cociná 1-2 minutos más. Dejá enfriar completamente.
- Volcá la cobertura de frutos rojos sobre el cheesecake frío y alisá con una cuchara. Si querés, decorá con frutos rojos frescos por encima.
- Pasá un cuchillo fino por el borde del molde para despegarlo, abrí el aro desmontable con cuidado y pasá el cheesecake a un plato o fuente. ¡Y listo!