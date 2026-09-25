Prepará un delicioso cheesecake de frutos rojos con esta receta

Hacer un cheesecake de frutos rojos es muy sencillo. En esta receta, la base está hecha de galletitas trituradas con manteca, el relleno es una crema suave de queso crema y crema de leche o yogur, y arriba lleva una capa de frutos rojos que puede ser mermelada o frutas frescas. ¡Manos a la obra!