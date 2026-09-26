Marley mostró el adorable look primaveral de su hija Milenka: mirá las fotos

El conductor Marley compartió unas fotos de su hija Milenka luciendo un adorable atuendo primaveral. ¡No te pierdas las fotos en la nota!

Marley, el reconocido conductor de la televisión argentina, compartió varias imágenes en redes con la frase "Milenka primaveral" en las que apareció junto a su hija de casi dos años. El atractivo principal de las fotos fue el conjunto primaveral que lució la pequeña, que generó una ola de cumplidos y mensajes tiernos por parte del público.

La pequeña llevó un vestido de color azul claro, con un escote cuadrado con fruncido elástico, mangas cortas abullonadas y un estampado de flores blancas repartido por toda la tela. En cuanto al peinado, Milenka lució su cabello rubio de largo medio recogido de forma descontracturada con una hebilla en forma de moño azul, que combinó con el atuendo.

Gracias al perfil de Instagram que tiene desde que nació, administrado por su papá, Milenka se transformó en una auténtica mini influencer de moda. Allí, Marley publica desde sus primeros días de vida y sigue mostrando su crecimiento ante miles de seguidores.

En la red social, el conductor exhibe los distintos looks de su hija y también comparte escenas cotidianas y las aventuras de la niña junto a su hermano Mirko. ¡Muy tierno!