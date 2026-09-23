Marley sufrió un fuerte accidente que lo dejó en el hospital y causó preocupación: "Me rompí la cabeza"

El conductor preocupó a sus seguidores al relatar un fuerte choque contra una viga que le provocó un corte en la frente.

Marley volvió a ser protagonista de un insólito y preocupante accidente en la vía pública. A través de sus redes sociales, la figura encendió las alarmas de sus millones de seguidores al mostrarse con una herida cortante en la parte superior de la frente, producto de un violento impacto que sufrió mientras se encontraba dentro de una panadería.

Con la autenticidad que lo caracteriza para reírse de su propia torpeza, Alejandro Wiebe relató el imprevisto en un video publicado en su cuenta de Instagram. Según explicó, el accidente se produjo por un descuido suyo al no advertir una estructura en el local comercial.

El video que se hizo viral "¡No puedo más de pelotud*! Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. Por suerte la gente del lugar me ayudó", detalló el conductor, visiblemente dolorido pero intentando llevar tranquilidad. Acto seguido, anticipó los pasos médicos a seguir tras los primeros auxilios que recibió de los empleados del comercio: "Ahora voy a ir al hospital. Es el golpe número 20 en la cabeza en toda mi vida".

Fiel a su estilo, Marley decidió acompañar la publicación con un texto en el que bromeó sobre su largo historial de tropiezos y accidentes. Haciendo alusión a un hecho de similares características que padeció el año pasado durante un viaje, el presentador ironizó: "¡Y me rompí la cabeza una vez más! El año pasado en China, ahora acá, ¡es un golpe por año promedio! Premio 'El bolu del año' y se lo quiero dedicar a la viga que no vi".