¡Bomba total! Evangelina Anderson posó desde Estados Unidos con un jugadísimo conjunto de encaje

Desde las alturas de un departamento estadounidense, la integrante de Telefe capturó las miradas de sus seguidores.

Evangelina Anderson posó frente a los ventanales iluminados de la ciudad. / @evangelinaanderson

Evangelina Anderson volvió a acaparar la atención de sus seguidores en las redes sociales con una llamativa secuencia de imágenes. Instalada temporalmente en Estados Unidos, la modelo compartió una sesión de fotos donde se la ve posando en un exclusivo departamento con la ciudad iluminada de fondo.

El posteo a puro encaje de Evangelina Anderson La panelista de Cortá por Lozano eligió para la ocasión un conjunto de lencería blanca de diseño elaborado. La prenda principal consistió en un corset de satén con copas armadas, breteles finos y un escote pronunciado, complementado con detalles de encaje floral semitransparente en los laterales.

El conjunto combinado de satén y encaje blanco concentró todas las miradas. Instagram @evangelinaanderson El estilismo se completó con una bombacha de encaje de tiro bajo y portaligas ajustables. Sentada en un sillón gris y también de pie frente a los ventanales, la artista lució su cabello rubio suelto junto a un maquillaje luminoso que resaltó las facciones de su rostro.

La panelista sumó accesorios discretos y manicura en tono bordó para completar el look. Instagram @evangelinaanderson Para cerrar el concepto visual, sumó una prenda satinada en tono gris plateado y una manicura en color bordó. La secuencia captó de inmediato el interés de los usuarios en Instagram, reuniendo interacciones en cuestión de minutos.