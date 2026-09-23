De Miami a Buenos Aires: cómo es el show que traerá Gorillaz al Primavera Sound

Antes de su regreso a Buenos Aires, Gorillaz se presentó en Miami y Damon Albarn elogió a Trueno, despertando expectativas sobre un posible reencuentro.

Gorillaz comenzó en Orlando y Miami una nueva etapa de “The Mountain Tour 2026”, la gira que llegará a Argentina el próximo 28 de noviembre para encabezar la primera jornada del Primavera Sound Buenos Aires. Clásicos, nuevas canciones, el universo visual de Jamie Hewlett y artistas invitados forman parte del espectáculo que Damon Albarn traerá al Club Ciudad esta primavera.

En paralelo, una incógnita comenzó a circular entre los seguidores argentinos: ¿volverá Trueno a compartir escenario con Gorillaz? Por el momento, su participación en el festival no fue confirmada, aunque la historia reciente entre ambos artistas volvió a alimentar las expectativas.

Cómo es el show que Gorillaz traerá a Argentina Las presentaciones del 17 de septiembre en Orlando y del 18 en Miami marcaron el inicio del nuevo tramo de la gira por Estados Unidos y Canadá. El repertorio combina canciones de diferentes momentos de la trayectoria de Gorillaz. “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “19-2000”, “On Melancholy Hill”, “Rhinestone Eyes”, “Stylo” y “Kids With Guns” aparecen junto al material de “The Mountain”.

El espectáculo también incorpora el universo visual desarrollado por Jamie Hewlett como parte de la puesta audiovisual. Además, la banda mantiene uno de los elementos que atravesaron su historia: las colaboraciones. En los primeros conciertos de esta etapa invitó a algunos de los artistas vinculados con su último álbum, entre ellos la cantante y compositora india Asha Puthli.

Damon Albarn, Trueno y una expectativa para Buenos Aires Esa dinámica volvió a poner el foco sobre Trueno, quien participó en “The Mountain” a través de la canción “The Manifesto”. El rapero ya compartió escenario con Gorillaz durante la anterior presentación de la banda en Argentina. Ahora, antes de su regreso, Damon Albarn volvió a referirse a él durante una entrevista con FM LUZU.