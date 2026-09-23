Revelan el motivo por el que Mirtha Legrand no recibirá el alta médica y seguirá internada

Mirtha Legrand se encuentra en estos momentos hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei y las autoridades revelaron que se encuentra evolucionando favorablemente. En medio de todo esto y ante la expectativa de una posible alta médica, revelaron el motivo que no permite tomar esta decisión.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", expresaron en el comunicado que fue firmado por el director Enrique Echagüe.

Por otro lado, Adrián Pallares compartió un dato del motivo por el que la diva de El Trece seguirá internada a sus 99 años: "Ayer dijimos que no le iban a dar el alta pronto porque hay un tema que tiene que ver con los cultivos que le hicieron y ver los resultados", comenzó diciendo el conductor de Intrusos (canal América).

El motivo por el cual Mirtha Legrand seguirá internada "Después hay otra cosa que tiene que ver con la noche y con la saturación del oxígeno. La saturación del oxígeno tiene que estar por arriba de 90 y generalmente baja a la noche producto de la neumonía", expresó el periodista sobre el motivo por el cual la conductora seguirá hospitalizada y siendo monitoreada por el equipo médico.