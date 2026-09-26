El look de primavera de Nicole Neumann: mirá lo que se puso

Con la llegada de la primavera, Nicole Neumann apostó por un estilo fresco y adaptable. No te pierdas todos los detalles y fotos de su look para inspirarte.

Con la llegada de la primavera, las figuras del espectáculo argentino comienzan a exhibir cómo actualizan sus vestuarios para la nueva estación. Entre ellas, Nicole Neumann no quedó afuera y decidió compartir un conjunto pensado para los días de sol.

La modelo optó en esta ocasión por una blusa blanca de mangas largas, con volados y transparencias de encaje en el escote, lo que le dio al atuendo un estilo más romántico; y la combinó con un short de jean claro, de tiro alto y con el deshilachado tradicional en el borde.

Lo mejor de la dupla de blusa blanca con detalles de encaje y short de jean es que admite adaptar el conjunto tanto para el día como para la noche, simplemente modificando el calzado o los accesorios.

En este caso y, para cerrar el look, añadió un par de chatitas en tono nude, y el conjunto se completó con unos accesorios dorados, como pulseras y collares superpuestos.