Una estrella mundial, de visita en Mendoza: el plan secreto que tendría con ocho amigos

Es productor, compositor y DJ, y una estrella del mundo de la música. Habría cerrado el alquiler de una casa en un lugar top. ¿Qué hará en Mendoza?

Es un ídolo de la música actual, y dicen que se alojará unos días en este barrio top de Luján de Cuyo.

Es una estrella y viene a disfrutar. Mendoza podría recibir en diciembre a uno de los nombres más importantes de la música argentina de los últimos años. Según trascendió, Bizarrap tendría todo listo para pasar unos días en la provincia junto a un grupo de amigos, aprovechando una de las grandes citas de la música electrónica del año.

El productor y DJ argentino sería uno de los invitados estelares que llegarían para disfrutar de las presentaciones de Hernán Cattaneo, quien se presentará en Mendoza durante diciembre en el marco de Sunsetstrip. El artista tendría previsto quedarse aproximadamente tres días en la provincia, combinando música, descanso y, seguramente, algo de ese particular disfrute mendocino que suele acompañar a las visitas VIP.

¡Aseguran que Bizarrap estará en Mendoza! Foto: instagram @bizarrap ¿A dónde se alojará Bizarrap? El dato que más llamó la atención es que Bizarrap habría alquilado una espectacular casa en Palmares Valley para compartir con ocho amigos. Se trataría de una propiedad de grandes dimensiones, con pileta, jardín, espacios al aire libre y una parrilla preparada para recibir a un grupo numeroso. Un verdadero refugio privado para pasar el fin de semana lejos del ruido y disfrutar de la cordillera y los paisajes mendocinos.

Una vista aérea de Palmares Valley. Pachy Reynoso / MDZ La propiedad, además, no sería una casa cualquiera dentro del exclusivo barrio. Según cuentan quienes conocen la historia del lugar, en otras oportunidades habría sido alquilada por distintos futbolistas que pasaron por Mendoza y necesitaron alojamiento durante sus estadías en la provincia. Ahora, si finalmente se concreta el desembarco, el próximo huésped famoso podría ser nada menos que uno de los músicos argentinos más populares del planeta.

El plan tendría, entonces, todos los ingredientes de un fin de semana perfecto: amigos, una casa soñada, pileta, asado, Mendoza y dos jornadas de Hernán Cattaneo. El DJ argentino, referente mundial de la música electrónica, se presentará en Potrerillos el 5 y 6 de diciembre, en una propuesta que volverá a unir música y paisaje cordillerano.