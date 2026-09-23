Adiós a las estrellas enormes: el nuevo adorno que será tendencia en el árbol de Navidad

Las tendencias en decoración de árboles de Navidad apuntan a la sutileza con pequeñas estrellas caladas doradas que reemplazan a los adornos voluminosos.

A pocos meses de la llegada de la Navidad, comenzaron a difundirse las principales tendencias para renovar la decoración del hogar. Durante muchos años, la cima del árbol de navidad estuvo dominada por estrellas voluminosas con brillos intensos o grandes moños rojos. Sin embargo, la irrupción del diseño minimalista busca reemplazar estos adornos recargados por pequeñas estrellas doradas de líneas finas y delicadas.

La clave de este estilo radica en que privilegia los adornos de menor volumen para lograr una estética mucho más limpia, equilibrada y armoniosa, donde ni la estructura del árbol ni la iluminación recarguen el ambiente. En particular, las estrellas caladas en tonos dorados aportan un toque sutil que resalta sobre el verde de las ramas y el brillo de las luces, generando una atmósfera sofisticada que transmite paz y calidez.

Medios especializados en decoración de interiores destacan que los árboles minimalistas otorgan un rol protagónico a las luces cálidas y a las borlas. Este enfoque permite dejar a la vista las ramas naturales del pino, que históricamente quedaban ocultas bajo metros de guirnaldas, cintas y figuras de gran tamaño.

El color que dominará en la decoración del árbol de Navidad será el champagne. Shutterstock El color en tendencia para decorar el árbol de Navidad Para complementar esta propuesta, resulta fundamental conocer la paleta de colores que dominará las fiestas. Las combinaciones de blanco, dorado y champagne ganan terreno para construir espacios luminosos y elegantes. Bajo ningún concepto esto significa que tengas que desechar tus adornos o comprar un árbol nuevo; la idea es reutilizar lo que ya tenés en casa y reordenar la decoración con un criterio más austero.