Adiós a las mamparas: las cortinas de baño vuelven a ser tendencia y son mucho más económicas
Con un costo significativamente menor que las mamparas, las cortinas de baño ofrecen una solución práctica y estética para actualizar el ambiente, con opciones de diseño y texturas variadas.
Las mamparas clásicas de baño quedaron relegadas por una alternativa que permite aprovechar mejor el espacio de la ducha y renovar el ambiente sin hacer obras. Se trata de las cortinas impermeables, que además pueden lavarse y vienen en una gran variedad de diseños, colores y texturas.
Las cortinas resultan mucho más económicas de comprar y colocar, ya que no requieren perforaciones en la pared ni mediciones realizadas por un profesional. Para instalarlas solo necesitás los ganchos correspondientes, un barral extensible reforzado y un lugar seguro donde colocarte para realizar el trabajo.
Además de ser una alternativa accesible, las cortinas impermeables permiten cambiar rápidamente el diseño, el color o el estilo del baño sin hacer una obra. Por este motivo, son especialmente prácticas en viviendas alquiladas, donde muchas veces no es posible realizar modificaciones permanentes y se busca darle un toque personal al ambiente.
Cuánto cuesta una cortina para baño
En las tiendas digitales existe una gran variedad de cortinas fabricadas con materiales impermeables y algunas incorporan diferentes texturas. Si bien predominan los modelos blancos, también hay opciones en tonos pastel y otros colores. En cuanto al precio, las cortinas parten de los $10.000 y pueden alcanzar los $30.000, dependiendo del modelo y los materiales.
Por su parte, los barrales extensibles parten de los $8.000 y pueden llegar hasta los $17.000. También existe una amplia variedad de diseños y colores, desde modelos blancos y negros hasta opciones en tonos dorados.