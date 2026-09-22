Adiós a las mamparas: las cortinas de baño vuelven a ser tendencia y son mucho más económicas

Con un costo significativamente menor que las mamparas, las cortinas de baño ofrecen una solución práctica y estética para actualizar el ambiente, con opciones de diseño y texturas variadas.

Las mamparas clásicas de baño quedaron relegadas por una alternativa que permite aprovechar mejor el espacio de la ducha y renovar el ambiente sin hacer obras. Se trata de las cortinas impermeables, que además pueden lavarse y vienen en una gran variedad de diseños, colores y texturas.

Las cortinas resultan mucho más económicas de comprar y colocar, ya que no requieren perforaciones en la pared ni mediciones realizadas por un profesional. Para instalarlas solo necesitás los ganchos correspondientes, un barral extensible reforzado y un lugar seguro donde colocarte para realizar el trabajo.

Además de ser una alternativa accesible, las cortinas impermeables permiten cambiar rápidamente el diseño, el color o el estilo del baño sin hacer una obra. Por este motivo, son especialmente prácticas en viviendas alquiladas, donde muchas veces no es posible realizar modificaciones permanentes y se busca darle un toque personal al ambiente.

La alternativa para cambiar el baño con presupuesto. Shutterstock Cuánto cuesta una cortina para baño En las tiendas digitales existe una gran variedad de cortinas fabricadas con materiales impermeables y algunas incorporan diferentes texturas. Si bien predominan los modelos blancos, también hay opciones en tonos pastel y otros colores. En cuanto al precio, las cortinas parten de los $10.000 y pueden alcanzar los $30.000, dependiendo del modelo y los materiales.