La serie de espionaje de Prime Video que mezcla una misión secreta con un romance prohibido

Las historias de espías suelen estar llenas de agentes entrenados, operaciones complejas y personajes que pareciera que siempre tienen un plan bajo la manga. Pero esta serie francesa disponible en Prime Video propone algo distinto. Ambientada en plena Guerra Fría, tiene en el centro a un ingeniero aeroespacial que termina involucrado en una peligrosa operación de espionaje internacional.

Tótems fue creada por Olivier Dujols y Juliette Soubrier y cuenta con una temporada de 8 episodios. Con Niels Schneider, Vera Kolesnikova y José Garcia al frente del reparto, combina espionaje, drama, romance y ciencia ficción en una historia ambientada en 1965.

La historia comienza en 1965, cuando la Guerra Fría mantiene enfrentadas a las grandes potencias. Francis Mareuil, interpretado por Niels Schneider , es un ingeniero aeroespacial francés que trabaja en el desarrollo de tecnología espacial. Su vida cambia cuando los servicios secretos franceses lo reclutan para una misión relacionada con un proyecto soviético capaz de alterar el equilibrio geopolítico.

El objetivo de Francis es acercarse a Boris Golubev, un científico soviético cuya investigación está vinculada a una peligrosa bomba orbital. Para conseguirlo, deberá moverse entre científicos, agentes secretos y funcionarios de distintos países mientras comienza a descubrir que nada es exactamente lo que parece.

En medio de la operación aparece Lyudmila Golubeva, interpretada por Vera Kolesnikova . Es una pianista soviética que se ve obligada a colaborar con la KGB y que termina estableciendo una relación cada vez más cercana con Francis. El problema es que, en un mundo donde todos esconden información, resulta difícil saber cuánto hay de sentimientos reales y cuánto de estrategia.

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Tótems es más que una simple serie de espionaje, sino que también se adentra en la relación entre Francis y Lyudmila, que se ve envuelta en una tensión constante. Cada acercamiento puede ser una muestra de afecto o parte de una misión.

La producción también apuesta por una cuidada reconstrucción de los años 60. La serie fue filmada en distintos escenarios de Europa, entre ellos París y Praga, y la prensa francesa destacó especialmente su trabajo visual y la recreación de época.

Con 8 episodios de alrededor de 50 minutos, Tótems es una alternativa interesante para quienes buscan una historia de espionaje con una trama internacional, romance y tensión política sin tener que embarcarse en varias temporadas. La serie está disponible en Prime Video.