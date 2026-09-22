HBO Max tiene esta serie de 12 episodios y que retrata la Segunda Guerra Mundial como nunca la viste

Las historias sobre la Segunda Guerra Mundial suelen apostar por el drama, la épica y los grandes escenarios de batalla. SAS: Rogue Heroes toma otro camino. La serie creada por Steven Knight , responsable de Peaky Blinders y La casa Guinness, cuenta el nacimiento de una de las unidades militares más famosas del Reino Unido.

La ficción se estrenó en 2022 y actualmente cuenta con dos temporadas de 6 episodios cada una, disponibles en HBO Max . La historia está basada en el libro SAS: Rogue Heroes de Ben Macintyre, una investigación sobre los hombres que participaron en la creación del Servicio Aéreo Especial durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia comienza en 1941, cuando el teniente David Stirling, interpretado por Connor Swindells , queda convencido de que las estrategias tradicionales del ejército británico no sirven para enfrentar al enemigo. Después de un fallido ejercicio de entrenamiento, comienza a desarrollar una idea tan arriesgada como poco ortodoxa.

Stirling reúne a un grupo de soldados dispuestos a romper las reglas y crea una pequeña unidad destinada a operar detrás de las líneas enemigas. Entre ellos se encuentran Paddy Mayne, interpretado por Jack O'Connell , y Jock Lewes, interpretado por Alfie Allen . El objetivo es sencillo en apariencia, pero las misiones los llevan a territorio enemigo y convierten a estos soldados en protagonistas de algunas de las operaciones más arriesgadas de la guerra.

La segunda temporada retoma la historia después de los acontecimientos del norte de África y tras la captura de Stirling. Con Mayne al frente, el SAS se traslada al escenario europeo y participa en la campaña de Italia mientras sus integrantes intentan demostrar que la unidad todavía tiene un lugar dentro del ejército británico.

Una serie bélica con el espíritu de Peaky Blinders

Lo mejor que tiene SAS: Rogue Heroes es su tono. Steven Knight convierte la Segunda Guerra Mundial en un escenario para una historia mucho más desfachatada, con peleas, humor, excesos y una banda sonora contemporánea que incluye rock y punk.

Aunque está basada en personajes y acontecimientos reales, no es una reconstrucción histórica y rigurosa de los hechos tal como ocurrieron, sino que se toma ciertas libertades para contar una historia mucho más estilizada y explosiva.

La segunda temporada mantuvo esa fórmula y fue bien recibida por la crítica. Rotten Tomatoes registra actualmente un 100% de valoración de la crítica para ambas temporadas, mientras que medios como The Guardian destacaron su combinación de acción, humor y una mirada más oscura sobre el impacto psicológico de la guerra.

Con 12 episodios en total, SAS: Rogue Heroes es una opción recomendable para quienes buscan una serie de guerra con mucha acción, personajes imprevisibles y un tono bastante más descontracturado que el habitual dentro del género. Disponible en HBO Max.