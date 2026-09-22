Tiene 4 años, mide casi 2 metros y todavía puede crecer: así es Hugo, el caballo más alto del mundo

El caballo Hugo rompió el récord de Guinness World Records por su altura de 1,99 metros, un tamaño que aún podría aumentar en los próximos años.

El Guinness World Records tiene un un nuevo récord y se trata de un caballo que rompió el récord como el caballo vivo más alto del mundo, tras registrar 1,99 metros. Y lo que llama la atención es que todavía no alcanzó su tamaño definitivo.

Su propietario notó que, con 18 meses de edad, se trataba de un ejemplar extraordinario. Al consultarlo con diferentes colegas, un veterinario tomó las medidas sin herraduras y tomando como referencia el punto más alto del lomo ubicado en la base del cuello. El profesional midió 1,99 metros de altura y Hugo se consagró como el caballo más alto vivo registrado por la organización.

El caballo aún no alcanzó su tamaño definitivo y los especialistas aseguran que seguirá creciendo durante 3 años más, aunque su desarrollo puede extenderse hasta los 8 años. Por eso todos están expectantes con su altura y algunos estiman que podría superar el récord histórico correspondiente a Sampson (Mammoth), que habría alcanzado 2,19 metros en 1850.

El caballo de casi dos metros que tiene una dieta especial. Archivo Sin embargo, su tamaño viene acompañado de problemas óseos, musculares y articulares, que deben ser atendidos por especialistas, ya que pueden poner en riesgo la salud del caballo destacado.

Cómo es el caballo más alto del mundo Aunque Hugo puede resultar intimidante por su gran tamaño, quienes lo conocen lo describen como un animal tranquilo y sociable. Actualmente participa en demostraciones de tiro tradicional y está acostumbrándose a transportar jinetes.