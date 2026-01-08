Año del Caballo de Fuego 2026: fecha de inicio, duración y por qué genera tanta expectativa

El calendario chino volverá a marcar un “reinicio” simbólico el 17 de febrero de 2026, cuando comience el Año del Caballo de Fuego. Ese ciclo se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027 y, por su combinación, suele llamar la atención incluso fuera de Asia.

No es solo una etiqueta: el zodíaco se cruza con los cinco elementos y arma lecturas culturales sobre climas de época, hábitos y ritos de renovación.

A diferencia del calendario gregoriano, el Año Nuevo Lunar se define por la dinámica de la Luna, por eso cambia de fecha cada año. En 2026, el inicio será el martes 17 de febrero, y ese día se considera el comienzo del “año” dentro del conteo tradicional que guía fiestas y costumbres. La celebración suele extenderse por varios días, con reuniones familiares, comidas compartidas y gestos ligados a la idea de empezar de nuevo con la casa y la energía “ordenadas”.

Caballo de Fuego: qué significa la combinación El signo que regirá el período será el Caballo, el séptimo animal dentro de la rueda zodiacal. En la simbología popular se lo asocia con independencia, empuje, deseo de avanzar y un temperamento que rara vez se queda quieto. A esa base se suma el elemento Fuego, que en 2026 aparece como Yang, una cualidad que suele vincularse con expansión, visibilidad y energía “hacia afuera”. En términos culturales, la mezcla refuerza la idea de velocidad y cambios que se sienten de manera más marcada.

El dato que suele alimentar la curiosidad es la frecuencia: la combinación “Caballo + Fuego” no aparece todos los años. Dentro del sistema de 60 años que surge de la rotación de animales y elementos, el último antecedente fue 1966, y por eso 2026 se presenta como una repetición de ciclo. Esa rareza funciona como un imán: muchos lo toman como una oportunidad para iniciar proyectos, hacer movimientos postergados o salir de etapas planas, siempre desde una lectura simbólica y no como promesa de resultados.