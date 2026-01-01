El mensaje de fin de año de un famoso que sorprendió a todos por su fuerte confesión: "Apenas alcanzaba para comer arroz"
La celebridad abrió su corazón en redes sociales, habló de sacrificio, perseverancia y mostró el presente que hoy lo encuentra en pleno crecimiento.
Rodrigo Cascón eligió despedir el año con un mensaje profundo y cargado de emoción. En la antesala del estreno de Destinos y sabores, el nuevo programa que encabezará por la pantalla de América desde el domingo 4 a las 11 horas, el chef compartió en Instagram una reflexión personal en sus redes sociales sobre su recorrido profesional y los desafíos que debió atravesar.
A través de un extenso posteo, el cocinero abrió su corazón y recordó los momentos más complejos de su pasado, marcados por la incertidumbre económica y el esfuerzo diario. "A veces la vida te lleva por caminos que nunca imaginaste. Pasé por momentos difíciles, de esos en los que apenas alcanzaba para comer arroz y tenía que pedir prestado para seguir adelante", expresó Cascón, generando una inmediata repercusión entre sus seguidores.
En la misma publicación, el chef contrastó esas experiencias con su presente laboral, que lo encuentra viajando y con nuevos proyectos en marcha. "Y hoy... hoy tengo la enorme fortuna de recorrer nuestra hermosa Argentina y también el mundo. Estar acá, en lugares tan increíbles como Los Cabos, México, me lo recuerda todo el tiempo", escribió Rodrigo, acompañado por imágenes de sus recorridos.
Lejos de quedarse solo en el agradecimiento, el chef profundizó en el aprendizaje que le dejaron esos años de sacrificio. "Este recorrido me enseñó algo fundamental: que cada paso, incluso los más duros, tiene un sentido. Que nada llega de la noche a la mañana. Y que solo cuando entendemos de dónde venimos, podemos valorar de verdad lo que tenemos y lo que vamos logrando", reflexionó el cocinero.
Con un cierre de año positivo y nuevos desafíos en el horizonte, Cascón mostró en sus redes no solo postales de los destinos que visitó por trabajo durante 2025, sino también platos típicos, paisajes y momentos que reflejan su crecimiento profesional. Las imágenes, además, despertaron elogios por su estilo y presencia, sumando miles de reacciones.
En ese contexto, volvió a agradecer el acompañamiento del público que siguió de cerca su camino. "Cada viaje, cada paisaje y cada oportunidad los abrazo con gratitud. Porque sé lo que costó llegar hasta acá. Porque entender de dónde vengo es lo que me permite disfrutar de verdad dónde estoy hoy. Y en este cierre de año, quiero compartirles esta experiencia de vida y solo quiero agradecerles por estar, por acompañar y por ser parte de este camino", expresó el chef.
Finalmente, Rodrigo Cascón cerró el mensaje con una reflexión optimista de cara al futuro: "Ojalá el año que llega nos encuentre animándonos a ir por más, confiando, aprendiendo y disfrutando del proceso. Que nunca se olviden: todo esfuerzo vale la pena. Feliz nuevo año, y que lo que viene sea aún mejor".