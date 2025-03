¡La palabra más buscada! Rodrigo Cascón contó todo sobre su despido de "La Peña de Morfi": "No me lo esperaba"

La noticia del despido de Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi ha traído varias críticas por parte de los televidentes. La noticia se conoció por medio del periodista Guillermo Barrios, quien contó que se comunicó con el chef y le confirmó la novedad. "Lo llamé y le pregunté, y él me dijo 'Angustiado. Triste. Desilusionado. Me sacaron. Me dijeron que este año no'", comentó el comunicador.

En medio de esta polémica, este martes, Puro Show consiguió el testimonio más buscado, el de Cascón. El cronista del ciclo emitido por Eltrece inició el diálogo consultándole por la propuesta televisiva que está conduciendo por Net TV, Destinos y Sabores.

El chef, actualmente, conduce "Destinos y Sabores" por Net TV. Créditos: Facebook Rodrigo Cascón.

"¿Cómo va 'Destinos y Sabores'? ¿Recorriendo Argentina?", preguntó el movilero. "Exactamente. Por suerte estoy contento. De hecho, hoy justo volví de uno de los viajes, de Coronel Dorrego y estamos recorriendo toda la Argentina con un programa que está bueno, que realmente es de turismo y gastronomía", contó el cocinero.

"¿Este proyecto hace que salgas de Morfi o nada que ver? ¿Ibas a combinar los dos?", quiso saber el cronista sobre su salida del programa de Telefe. Y Rodrigo explicó: "No. El año pasado arranqué a grabar este proyecto. Yo estaba con las dos cosas, y todavía estoy sorprendido. Ya mejor, la verdad que tuve unas semanas medio complicadas porque fueron muchos años de un programa que le tomé tanto cariño, que para mí era como una familia".

Esto fue lo que dijo Rodrigo Cascón en Puro Show sobre su despido de La Peña de Morfi

"Este año, los directivos del canal tomaron la decisión de que no querían que yo siga. Sentí una decepción. Me sorprendió también porque contaron conmigo para un montón de proyectos distintos, siempre con una buena predisposición de los dos lados, y esta decisión me sorprendió, no me lo esperaba la verdad", confesó el chef.

"¿Te dieron alguna explicación o simplemente fue una decisión del canal?", le consultó el movilero. "Decisión del canal, cambios, querían hacer algunas modificaciones. Temas presupuestarios a veces también no acompañan. Yo quise también acomodarme, no es que era un problema eso, y la decisión es como que estaba tomada con la productora. Me quedé como medio en pampa y la vía con la decisión", expresó el cocinero.

Luego, Rodrigo Cascón reveló: "Esto yo me enteré hace un mes, o sea me enteré muy cerquita de la fecha de que me quedaba sin La Peña".