El embarazo puede empezar a cuidarse antes del test positivo: qué conviene revisar

El cuidado de un embarazo suele asociarse con la aparición de dos líneas en un test. Sin embargo, algunas de las decisiones más importantes pueden tomarse antes, cuando recién comienza el deseo de tener un hijo.

En el marco del Día de la Sanidad , que se conmemora cada 21 de septiembre, especialistas de Obstetras y Ginecólogos Unidos de Mendoza (OBUM) destacaron el valor de la consulta preconcepcional: una instancia que permite conocer el estado de salud de la mujer, anticipar posibles riesgos y llegar a las primeras semanas de gestación con mayor información.

No se trata de convertir la búsqueda de un embarazo en una sucesión de estudios ni de asumir que todas las personas necesitan los mismos controles. La propuesta es más sencilla: revisar a tiempo aquello que podría influir en la salud materna y en el desarrollo del futuro bebé.

Este encuentro resulta especialmente importante para quienes tienen hipertensión, diabetes, alteraciones tiroideas u otra condición que requiera seguimiento. También permite revisar medicamentos que podrían necesitar un cambio de dosis o una alternativa más segura. Cualquier modificación debe realizarse bajo indicación médica: suspender un tratamiento por cuenta propia también puede representar un riesgo.

Según las características de cada paciente, el profesional puede solicitar estudios de glucemia, función tiroidea o serologías, entre otros. Pero no existe un listado universal. La evaluación debe ser personalizada y responder a los antecedentes y necesidades de cada mujer.

Por qué el ácido fólico se indica antes

Una de las medidas preventivas más conocidas es la suplementación con ácido fólico. Su consumo previo a la concepción y durante las primeras semanas ayuda a reducir el riesgo de defectos del tubo neural, estructuras que luego darán origen al cerebro y a la médula espinal.

El momento de inicio no es un detalle menor: estas alteraciones pueden producirse durante las primeras semanas, cuando muchas mujeres todavía no saben que están embarazadas. Por eso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan comenzar la suplementación antes de la concepción. La dosis adecuada debe ser indicada por un profesional, especialmente cuando existen antecedentes que requieren una evaluación particular.

El test dio positivo: por qué no conviene demorar la consulta

Una vez confirmado el embarazo, los controles prenatales permiten acompañar el crecimiento del bebé y, al mismo tiempo, seguir de cerca la salud de la madre. La medición de la presión arterial, los análisis de laboratorio, las ecografías y la evaluación del desarrollo fetal ofrecen información que no siempre puede obtenerse a partir de los síntomas. Sentirse bien no significa necesariamente que un control pueda postergarse, ya que algunas alteraciones pueden comenzar de manera silenciosa.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que la atención prenatal debe contemplar la nutrición, la evaluación materna y fetal, las medidas preventivas y el bienestar integral. La frecuencia de las consultas dependerá de cada embarazo y de los factores de riesgo que identifique el equipo tratante.

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Escuchar también forma parte del cuidado

El embarazo no es solamente un proceso físico. Las dudas, los cambios emocionales y las decisiones relacionadas con el nacimiento también necesitan un espacio de escucha. Desde OBUM señalan que una atención de calidad implica brindar información comprensible y basada en evidencia, responder preguntas y respetar las decisiones de la paciente. La confianza con el profesional puede ayudar a transitar la gestación con mayor tranquilidad y a reconocer cuándo es necesario realizar una consulta.

Ese acompañamiento tampoco termina con el parto o la cesárea. El puerperio requiere seguimiento de la recuperación física, apoyo durante la lactancia y atención de la salud emocional, sexual y reproductiva.

El mensaje, entonces, es claro: si existe el deseo de buscar un embarazo, no hace falta esperar el resultado positivo para consultar. Y si la gestación ya comenzó, realizar los controles en tiempo oportuno continúa siendo una de las herramientas fundamentales para cuidar a la madre y al bebé.