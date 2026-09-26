Embarazo no intencional en la adolescencia: prevenir también es dar herramientas para decidir

Hablar de embarazo en la adolescencia requiere una mirada que vaya más allá de los anticonceptivos. Porque no todos los embarazos que ocurren en esta etapa son iguales, ni todos forman parte de un mismo proyecto de vida. Los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la fecundidad adolescente viene disminuyendo de manera sostenida en Argentina: cayó un 71% entre 2014 y 2024 y un 15% entre 2023 y 2024.

Es una tendencia importante. Pero el descenso no fue igual en todo el país y todavía existen diferencias marcadas entre las distintas jurisdicciones. El 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia, y esto nos recuerda que la prevención no depende solamente de una decisión individual: también requiere acceso a información, métodos anticonceptivos y servicios de salud.

Saber que existen métodos no siempre alcanza En la consulta muchas veces aparece una situación que puede parecer contradictoria: adolescentes que conocen distintos métodos anticonceptivos, pero tienen dudas sobre cómo utilizarlos, qué hacer frente a un olvido o cuál es el más adecuado para ellas. Conocer un método no es lo mismo que saber utilizarlo correctamente, tener acceso a él o poder sostenerlo en el tiempo. Y ahí es donde muchas veces vemos ese vacío, que con el tiempo fue tomando mayor protagonismo a la hora de evitar embarazos no intencionales. Con los preservativos, por ejemplo, algunos errores frecuentes son colocarlos después de haber comenzado la relación sexual, no utilizarlos durante toda la relación, conservarlos de manera inadecuada o no verificar su integridad y fecha de vencimiento. Incluso, cada tanto surgen modas en donde se lo intenta dejar de lado y no usarlo, sin saber (o a veces, incluso sabiéndolo) que no sólo previene embarazos no intencionales sino infecciones de transmisión sexual.

Adolescentes que conocen distintos métodos anticonceptivos, pero tienen dudas sobre cómo utilizarlos. Archivo. En el caso de los anticonceptivos hormonales también pueden aparecer olvidos, interrupciones o dificultades para mantener una toma regular. Por eso la elección del método debería ser personalizada. No existe un anticonceptivo que sea “el mejor” para todas las personas. La elección depende de las preferencias, las características de cada adolescente, sus antecedentes, su posibilidad de sostener el método y también de su proyecto reproductivo. La consulta profesional no debería ser un espacio de juicio, sino de información y acompañamiento para tomar decisiones.

Los mitos también forman parte de la consulta Hay preguntas que siguen apareciendo con frecuencia.