Súper Niño: cómo saber si el techo de tu casa está preparado para una lluvia intensa

La posibilidad de lluvias intensas asociadas al Super Niño también obliga a mirar hacia el interior de cada vivienda. Mientras organismos públicos y municipios avanzan con tareas preventivas, como la limpieza de acequias y zanjones, también hay medidas que cada propietario puede tomar para evitar que una falla en el techo termine en filtraciones y daños mayores.

El arquitecto Federico Medina, especialista y responsable de una empresa de membranas, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio qué debería revisar una persona en su techo o terraza antes de que lleguen las tormentas y cuáles son las señales que no conviene pasar por alto.

“Estamos tomando es conciencia. Desde el Estado, por supuesto, y nosotros desde nuestra parte individual justamente estar preparados para algo que suponemos va a tener una magnitud mayor a lo habitual o por lo menos va a tener una constancia más grande. O sea, va a ser más duradero”, señaló Medina.

Para hacer una primera evaluación no es necesario ser especialista “porque lo que vamos a tratar de ver es grietas, desprendimientos, alguna fisura, desmoronamiento. Bueno, a simple vista se puede detectar, básicamente, dónde pudiésemos tener una filtración”, explicó.

El arquitecto aclaró que esta revisión debe ser visual y que no es recomendable provocar una situación de filtración para comprobar si existen problemas. “No existe para esto prueba hidráulica que nos permita decir 'bueno, tapo acá, cierro acá, pongo agua y veo si hay filtración', y aparte tendrías una consecuencia también ya de algún daño”, indicó.

Qué revisar en el techo antes de una tormenta

Una vez comprobado el estado general de la superficie, también es importante observar los lugares por donde debe evacuarse el agua. “Desde la parte de impermeabilización y desde la parte de limpieza, podemos ir ya limpiando canaletas, limpiando desagües, etc”, sostuvo Medina.

Los encuentros entre diferentes superficies son otro punto al que prestar atención. “Acá lo que hay que buscar es donde estén los encuentros de muros con descargas. Ver que estas zonas críticas estén protegidas”, señaló.

La época seca es una oportunidad para detectar y solucionar esos problemas antes de que una lluvia intensa ponga a prueba la impermeabilización. “Aprovechemos que estamos en la época seca, lógicamente, también es el momento adecuado”, recomendó.

Medina advirtió además que el deterioro puede avanzar aunque el techo no sea utilizado habitualmente. “Hay gente que no sube nunca al techo, no es una tarea de mantenimiento habitual, hay gente que sí, pero la mayoría de la gente no revisa sus techos y esos materiales en el tiempo sufren desgaste y el deterioro propio de estar a la intemperie”, explicó.

Una pequeña fisura no significa necesariamente que haya que reemplazar toda la impermeabilización. Según el especialista, algunas fallas pueden resolverse mediante reparaciones puntuales: “Lo que primero recomendamos ver y detectar es si hay pequeñas fisuras, esas pequeñas fisuras, o esos pequeños encuentros, se pueden solucionar con membrana autodesiva, pintándolo con una pintura falda y con pincelito y haciendo un parche prolijo. Se puede hacer una reparación, un mantenimiento previo”.

Cuando el deterioro es mayor, puede ser necesario avanzar con otra solución. “Si tuviésemos más daño o detectamos más situaciones complejas, por ahí sí recurrir a una membrana líquida, en segunda instancia”, indicó.

En los casos donde la impermeabilización ya se encuentra completamente deteriorada, el trabajo puede ser más importante. “Si el sistema está ya roto, como decimos nosotros, tal vez haya que reemplazar toda la membrana asfáltica del techo. Pero primero hagamos un diagnóstico y después veamos si tenemos que recurrir a algo un poco más intenso”, sostuvo Medina.

El especialista también se refirió a las viviendas antiguas que todavía conservan techos de tejas. Allí, ante la dificultad para conseguir piezas de reemplazo, mencionó la posibilidad de realizar reparaciones puntuales mediante parches.

“Es colocar una pintura asfáltica, una tela, cubrir la forma de la tela y después pintarlo de rojo, hacer un parche con eso”, explicó.

Cuánto puede costar reparar una membrana

El costo depende de la magnitud del deterioro y de la solución necesaria. Como referencia, Medina señaló que actualmente un rollo de membrana cuesta alrededor de $60.000 y cubre unos 10 metros cuadrados. La mano de obra, según explicó, puede tener un valor similar.

Para una reparación completa de un techo de 100 metros cuadrados, estimó un costo cercano a $1,5 millones, considerando los rollos de membrana, la mano de obra y la emulsión necesaria para anclar el sustrato.

Sin embargo, una reparación localizada puede evitar llegar a ese nivel de gasto. “Que una lata te puede costar $70.000, con tres o cuatro latas, por ahí también con menos, y un rodillo lográs sellar algunas fisuritas y evitar hacer todo el trabajo, a eso me refiero”, explicó.

La recomendación es aprovechar los días secos para revisar el estado de techos y terrazas, limpiar canaletas y desagües y prestar especial atención a grietas, fisuras, desprendimientos y encuentros entre muros y superficies.

“Aprovechar ahora”, resumió Medina al referirse al momento adecuado para realizar estas tareas antes de la llegada de las lluvias.