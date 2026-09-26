El tiempo en Mendoza este sábado: calor y buen tiempo previo al ingreso de tormentas

La previa al cambio de tiempo en Mendoza prevé máximas de 27° este sábado, una jornada ideal para actividades al aire libre.

Este sábado bajará un poco la temperatura en Mendoza, aunque el tiempo bueno se va a mantener. La mínima será de 13° y la máxima llegará a los 27°, dejando una jornada ideal para disfrutar al aire libre antes del cambio de condiciones.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, en el Gran Mendoza se esperan vientos leves del sector sudeste durante buena parte del día. La tarde seguirá bastante agradable, marcando un leve descenso térmico en comparación con los días previos.

La situación más complicada estará en el sur provincial y en la alta montaña. Durante la jornada se espera la ocurrencia de viento Zonda en el departamento de Malargüe, mientras que en la cordillera se registrarán nevadas débiles.

Pronóstico extendido en Mendoza. Foto: Contigencias climáticas Pronóstico extendido: el clima en Mendoza Para el domingo se espera un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima llegará a los 29° y la mínima será de 16°, con vientos leves a moderados del sudeste. La atención seguirá puesta en las ráfagas de Zonda, que volverán a soplar en Malargüe y se extenderán también hacia la precordillera, manteniendo las nevadas débiles en la montaña.