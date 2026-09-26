Bizarrap, de visita en Mendoza: el plan secreto que tendría con ocho amigos

Mendoza podría recibir en diciembre a uno de los nombres más importantes de la música argentina de los últimos años. Según trascendió, Bizarrap tendría todo listo para pasar unos días en la provincia junto a un grupo de amigos , aprovechando una de las grandes citas de la música electrónica que tendrá lugar durante ese fin de semana.

El productor y DJ argentino sería uno de los invitados estelares que llegarían para disfrutar de las presentaciones de Hernán Cattaneo , quien se presentará en Mendoza durante diciembre en el marco de Sunsetstrip. El artista tendría previsto quedarse aproximadamente tres días en la provincia, combinando música, descanso y, seguramente, algo de ese particular disfrute mendocino que suele acompañar a las visitas VIP.

El dato que más llamó la atención es que Bizarrap habría alquilado una espectacular casa en Palmares Valley para compartir con ocho amigos . Se trataría de una propiedad de grandes dimensiones, con pileta, jardín, espacios al aire libre y una parrilla preparada para recibir a un grupo numeroso. Un verdadero refugio privado para pasar el fin de semana lejos del ruido y disfrutar de la cordillera y los paisajes mendocinos.

La propiedad, además, no sería una casa cualquiera dentro del exclusivo barrio . Según cuentan quienes conocen la historia del lugar, en otras oportunidades habría sido alquilada por distintos futbolistas que pasaron por Mendoza y necesitaron alojamiento durante sus estadías en la provincia. Ahora, si finalmente se concreta el desembarco, el próximo huésped famoso podría ser nada menos que uno de los músicos argentinos más populares del planeta.

El plan tendría, entonces, todos los ingredientes de un fin de semana perfecto: amigos, una casa soñada, pileta, asado, Mendoza y dos jornadas de Hernán Cattaneo. El DJ argentino, referente mundial de la música electrónica, se presentará en Potrerillos el 5 y 6 de diciembre, en una propuesta que volverá a unir música y paisaje cordillerano.

Bizarrap, sinónimo de éxito: ya está por llegar a los 20 millones de seguidores en Instagram. Foto: @bizarrap en Instagram.

Bizarrap: de las batallas de freestyle a conquistar el mundo

Bizarrap, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde, nació en 1998 en Ramos Mejía y comenzó su recorrido musical vinculado al mundo de las batallas de freestyle y las producciones urbanas. Sus famosas Bzrp Music Sessions terminarían convirtiéndose en un fenómeno global: una fórmula sencilla pero explosiva en la que diferentes artistas se encuentran con el productor para crear canciones que rápidamente pueden transformarse en éxitos internacionales.

Su salto definitivo a la fama internacional llegó con colaboraciones como la sesión junto a Quevedo, que alcanzó enorme repercusión, y especialmente con la BZRP Music Sessions #53 junto a Shakira, que llegó al Top 10 del Billboard Hot 100 estadounidense. Ambas producciones fueron reconocidas además con premios Latin Grammy.

Desde entonces, Bizarrap dejó de ser solamente aquel productor argentino que aparecía detrás de una gorra y unas gafas para convertirse en una figura central de la música urbana y electrónica contemporánea, colaborando con artistas de alcance internacional. En 2026, incluso, continúa sumando nombres de enorme peso a su universo musical.

Y ahora, si los rumores finalmente se confirman, el próximo escenario de Bizarrap podría no ser un estudio de grabación ni un festival internacional, sino una casa con pileta en Palmares Valley, junto a ocho amigos y con Mendoza como telón de fondo.