Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 26 y domingo 27 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en dos zonas de Tupungato este sábado. En tanto que son cinco los departamentos afectados el domingo: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este sábado 26/9
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre calle Costa Canal y callejón Ríos y zonas aledañas; Cordón Del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°88, entre calles Zingareti y La Blanca; La Arboleda. De 15.30 a 19.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 27/9
Ciudad
- En la intersección de calles Rivadavia y Bartolomé Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En calle Buena Nueva, entre Sánchez y Tirasso. En el Loteo Hiparco o Jardín Bermejo, en barrios Praderas del Sol y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°82, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, hacia el este de Ruta Provincial N°82. En calle Cruz del Sur, hacia el sur de Pueyrredón y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle La Torre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°160, entre calles Línea Ancha y Belgrano; Goudge. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Coronel Plaza, Emilio Civit, Beltrán y Las Heras. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Independencia, Colón, Alberdi y El Libertador. De 8.00 a 12.00 h.