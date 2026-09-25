Mendoza tiene un problema con los salarios: por qué la pobreza creció más que el promedio nacional

El aumento de la pobreza registrado por el Indec en el primer semestre reveló que el indicador en Mendoza quedó varios puntos arriba del promedio nacional. El economista Nicolás Aroma analizó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio las causas detrás del aumento y la dinámica de ingresos que se combina con años de estancamiento económico.

“Para mí la más importante tiene que ver con lo que está pasando con los ingresos en la provincia de Mendoza”, explicó Aroma en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM al analizar el incremento de la pobreza registrado durante el primer semestre.

El economista marcó una diferencia entre la evolución de los precios y la de los ingresos. “Vos si te fijás, el índice de inflación más o menos va a la par que la inflación nacional. El problema está en que los ingresos de la provincia de Mendoza están bastante por debajo del promedio nacional”, sostuvo.

Según Aroma, el problema alcanza a distintos sectores del mercado laboral. “Lo que se está viendo es que se está amesetando también esa capacidad de los salarios públicos, salarios privados, salarios informales para ir por encima del índice de inflación”.

En ese punto ubicó una de las claves para explicar por qué Mendoza registra un nivel de pobreza superior al promedio nacional . “Me parece que ahí sí Mendoza está teniendo un problema, te diría, casi estructural, por ahí, en términos de salario”, afirmó.

Aroma planteó además una particularidad de la economía mendocina: su posición en el conjunto del país no se corresponde con el nivel de sus remuneraciones. “Mendoza, si vos la rankeas más o menos en cómo funciona su economía, será la quinta economía del país, la sexta por momento. Bueno, si vos rankeas los salarios, está muy por abajo, estás al final de la tabla, en salarios públicos y en salarios privados”.

La consecuencia de esa dinámica aparece, según su análisis, en la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de vida. “La canasta básica está aumentando por encima de lo que están aumentando los ingresos de la mayoría de las personas en la provincia de Mendoza y en el país”, señaló.

Una economía estancada y con poco margen para los ingresos

Aroma vinculó la evolución de los salarios con un problema más amplio de la economía provincial. “Mendoza ya viene con muchos años de estancamiento económico”, sostuvo.

El economista diferenció además entre el crecimiento general de la economía y lo que ocurre cuando se observa la evolución por habitante. “Digo estancamiento económico si lo analizo en términos generales de la torta de la economía de Mendoza, pero ya podríamos estar hablando de una retracción de la economía si lo medís per cápita, por ejemplo”.

Para Aroma, esa situación dificulta que los ingresos puedan recuperar terreno. “Entonces, bueno, también eso dificulta que los salarios en algún momento aumenten. Entonces, bueno, por acá se te mete el dato también de que la economía de Mendoza viene básicamente estancada”.

El economista también incorporó al análisis el comportamiento de los alimentos, especialmente por su impacto sobre los hogares con menores ingresos. “Sin duda influye la variable del incremento de inflación de los alimentos, por supuesto que es una variable muy sensible para los sectores sociales más perjudicados, que son los que primero empiezan a pagar, fíjate, los efectos de algún tipo de crisis”.

A ese escenario sumó la evolución de la actividad económica y el endeudamiento de las familias. “Hoy también se juntan estos datos con algunos otros datos de la economía argentina que muestran que efectivamente la actividad económica, dictadores mensuales de actividad económica, vienen cayendo a un ritmo preocupante, y estamos viendo una especie de economía en serrucho, ¿no? Un mes aumenta, al otro cae, aumenta un poquito y vuelve a caer”.

Y agregó: “El espejo que implica para las familias, la otra parte que es el incremento de la mora, del nivel de endeudamiento y mora. Bueno, es parte todo de la misma situación”.

De cara a la segunda mitad del año, Aroma descartó que pueda esperarse una recuperación significativa de los ingresos en el corto plazo. “No veo tampoco ni un salariazo hacia adelante, ni una fuerte expansión de los ingresos”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el comportamiento de los precios será una de las variables centrales para determinar cómo continúa la situación. “Sí, va a ser muy importante seguir qué pasa con la inflación, que viene hace unos meses un poco bajando el nivel mensual, veremos si se mantiene”.