Mendoza después del Zonda: de cuánto será la máxima este sábado en la provincia

Se anticipa tiempo bueno para este fin de semana en Mendoza. Recién el lunes el tiempo comenzaría a desmejorar.

No hay alertas vigentes para este sábado en la provincia.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 26 de septiembre tiempo bueno en Mendoza, con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Si bien permanece la posibilidad de Zonda en Malargüe, no hay alertas vigentes en la provincia.

En alta montaña persisten las nevadas “débiles”, en tanto que en el llano la mínima esperada es de 13 º C y la máxima de 27 ºC.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: viento sur débil desde las 7 hasta las 17 en las zona Sur y Este. Viento Zonda débil desde las 14 hasta las 20 limitado a Malargüe y el sur de Malargüe.

viento sur débil desde las 7 hasta las 17 en las zona Sur y Este. Viento Zonda débil desde las 14 hasta las 20 limitado a Malargüe y el sur de Malargüe. Nubosidad: en el llano se espera cielo generalmente despejado. La zona Sur presentará aumento de la nubosidad desde las 13.

en el llano se espera cielo generalmente despejado. La zona Sur presentará aumento de la nubosidad desde las 13. Alta Montaña: mal tiempo y precipitaciones débiles en los sectores Centro y Norte. Durante la noche se esperan precipitaciones en el sector Sur. Pronóstico para los próximos días El domingo se anticipa agradable, aunque permanecen las condiciones de Zonda en precordillera y Malargüe, además de que continúan las nevadas en cordillera.

El lunes, en tanto, cambia al panorama en la provincia: se anuncia nubosidad y descenso de la temperatura, además de tormentas aisladas. La máxima rondaría los 21 ºC.