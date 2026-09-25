Mendoza profundiza su vínculo con Unicef: qué contempla el nuevo acuerdo por la infancia

Mendoza y Unicef Argentina firmaron un Memorándum de Entendimiento para profundizar el trabajo conjunto en políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Alfredo Cornejo y representantes del organismo internacional, con la participación de funcionarios provinciales.

El convenio contempla acciones vinculadas con la primera infancia, salud, educación, protección de derechos y generación de información . También incluye el trabajo conjunto con los 18 municipios de Mendoza para mejorar el diagnóstico de las necesidades de cada territorio.

Según los datos del Índice Provincial de la Niñez, Mendoza se encuentra por encima del promedio nacional en las dimensiones de salud, educación, condiciones materiales de vida y protección de derechos. El nuevo acuerdo busca sostener esos avances y focalizar las políticas en los sectores que atraviesan mayores niveles de vulnerabilidad.

Uno de los principales ejes será el fortalecimiento de las políticas de primera infancia . Unicef continuará brindando asistencia técnica para la mesa interministerial que coordina las acciones de las distintas áreas provinciales vinculadas con niños y niñas.

Mendoza está por encima de la media nacional en las cuatro dimensiones que mide UNICEF: salud, educación, condiciones materiales de vida y protección de derechos. Además, los indicadores muestran una evolución positiva y sostenida durante la última década. Es el resultado de… pic.twitter.com/nPvt33WBVg

El organismo también acompañará al Ministerio de Salud en el desarrollo de estrategias comunitarias y servicios destinados al desarrollo infantil temprano, además de acciones con agentes comunitarios y visitas domiciliarias.

La representante adjunta de Unicef Argentina, María Elena Úbeda Castillo, destacó el alcance del convenio y señaló que “expresa, una vez más, la voluntad compartida que tenemos de impulsar políticas públicas que están orientadas a garantizar los derechos de las infancias en la provincia”.

Información y trabajo con los municipios

Otro de los puntos acordados es el fortalecimiento del sistema estadístico provincial relacionado con niñez y adolescencia. La generación de información y registros permitirá orientar recursos y definir prioridades según las necesidades detectadas.

En paralelo, los 18 municipios de Mendoza se incorporarán a la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, que brinda acompañamiento para diseñar y seguir políticas públicas con perspectiva de derechos.

Úbeda Castillo explicó que esta herramienta permitirá contar con un mejor diagnóstico territorial y “conocer de primera mano qué es lo que tenemos que trabajar en el territorio donde están viviendo los niños, las niñas y sus familias para poder adecuar las políticas”.

Mendoza y Unicef fortalecen su trabajo conjunto. Prensa Gobierno de Mendoza

El acuerdo tendrá vigencia hasta 2027

El memorándum establece prioridades para el período hasta el 31 de diciembre de 2027, entre ellas la reducción de la pobreza infantil, el acceso a servicios esenciales, la permanencia en el sistema educativo y la prevención y abordaje de situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

También incorpora una línea de cooperación para mejorar la preparación y respuesta ante emergencias y preservar los servicios destinados a la infancia frente a situaciones imprevistas.

Tras la firma, Cornejo valoró la continuidad del vínculo con Unicef y afirmó: “Estamos agradecidos del trabajo conjunto con Unicef, con el equipo técnico que tienen en Argentina, y, por supuesto, con la plena disposición a seguir haciéndolo con este convenio”.