Antes de viajar a Francia, Alfredo Cornejo se reunió con el Gobierno en Casa Rosada y habló del Presupuesto 2027

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , se reunió este viernes por la tarde con funcionarios nacionales en Casa Rosada, con quienes evaluó la redacción del Presupuesto 2027 y se enfocó en las necesidades provinciales.

El encuentro se desarrolló con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y Eduardo "Lule" Menem , el armador político de Karina Milei.

Minutos antes del cónclave, asistió a Balcarce 50 el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con quien también hablaron del presupuesto pero se sumó el respaldo a la reforma electoral, que estipula la suspensión de las elecciones PASO.

Luego de su paso por la Casa de Gobierno, Cornejo viajará a Francia ya que integrará la comitiva de gobernadores que acompañará a Javier Milei a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El mendocino será uno de los doce mandatarios provinciales que viajarán a Francia para participar de una agenda orientada a mostrar oportunidades de inversión y proyectos argentinos ante empresarios y representantes de grandes compañías internacionales. La delegación estará integrada además por Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La actividad será encabezada por Milei y tendrá como eje la búsqueda de inversiones para distintos sectores de la economía. El programa contempla encuentros y exposiciones sobre energía, minería, salud, macroeconomía, desregulación, tecnología y comercio, además de actividades vinculadas con minerales críticos y el sector nuclear en la Agencia Internacional de Energía. También habrá reuniones relacionadas con las oportunidades comerciales que podría generar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el caso de Mendoza, Cornejo viajará junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, con una agenda centrada especialmente en minería y energía. La provincia llevará una carpeta con proyectos y oportunidades de inversión vinculados con petróleo y gas, energías renovables e infraestructura energética.

Entre las iniciativas que buscarán promocionar aparecen proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos, además de desarrollos que podrían encuadrarse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Latorre anticipó que la prioridad estará puesta en “el petróleo y el gas, renovables, infraestructura energética y minería”.