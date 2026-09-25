Cornejo otorgó un aumento salarial por decreto para los empleados judiciales

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial por decreto para los empleados judiciales de la provincia, tras el fracaso de la negociación salarial paritaria con el gremio. El incremento es hasta fin de año y representa un 11% en dos tramos.

El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto que establece una suba salarial del 7% para el mes de septiembre de 2026 y del 4% para el mes de noviembre de 2026, calculados ambos porcentajes sobre la base fija del mes de junio de 2026.

Este incremento alcanza exclusivamente a los empleados judiciales del régimen salarial 10, que están representados en el ámbito de las paritarias por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.

El Gobierno provincial resolvió la suba salarial por decreto para el sector de los empleados judiciales, tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el gremio del sector.

La norma publicada este viernes en el Boletín Oficial resalta que en el marco de las negociaciones paritarias para el segundo semestre del 2026, el Poder Ejecutivo ha formulado “propuestas salariales responsables, teniendo en cuenta tanto a la evolución de la recaudación provincial como a las variaciones de los índices del costo de vida, procurando en todo momento sostener el equilibrio de las cuentas fiscales”.

Indican que se han alcanzado acuerdos con las entidades gremiales que representan a la mayoría de los agentes de la Administración Pública y que en particular a la Asociación Gremial Empleados y Funcionarios Judiciales le han hecho “propuestas salariales, progresivas y superadoras”.

“No obstante los esfuerzos y la voluntad de diálogo demostrados por este Ejecutivo, no se ha logrado un consenso, habiendo la entidad gremial manifestado en reiteradas oportunidades su disconformidad con las propuestas formuladas, al considerarlas insuficientes para atender las necesidades salariales de sus representados”, advirtieron las autoridades provinciales.

Sostuvieron que la falta de acuerdo con el sindicato ha generado una situación de desigualdad salarial para los judiciales con el resto de los trabajadores estatales que sí obtuvieron una actualización en sus haberes.

“En atención al principio protectorio del trabajador y al carácter alimentario que reviste la remuneración, este Poder Ejecutivo considera necesario y razonable intervenir para subsanar dicha disparidad y garantizar un tratamiento equitativo, otorgando un incremento salarial a los agentes públicos Empleados Judiciales”, expresa el decreto firmado por Cornejo.