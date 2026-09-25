Conseguir crédito para obras, pero a un costo elevado

El Gobierno de San Juan emitió deuda por 600 millones de dólares. Tuvo muchas ofertas, pero la tasa fue peor que para otros distritos.

El Gobierno de San Juan salió al mercado de capitales para financiar un plan de obras públicas. El resultado fue ambiguo porque tuvo una buena respuesta de parte del mercado en cuanto a volumen de ofertas, pero las condiciones no fueron las mejores.

La emisión de esa deuda era mirada por otros estados y por algunas empresas que también analizan seguir esos pasos.

Lo bueno. San Juan consiguió 600 millones de dólares que serán destinados a un plan de obras públicas. Los bonos tienen un plazo de 9 años con pago semestral de intereses y cuyo capital se cancelará en tres cuotas en los últimos tres años: 2033, 2034 y 2035. El gobernador Marcelo Orrego celebró "la confianza" del mercado, pues entre quienes adquirieron los títulos hay bancos, grupos inversores y, aseguran, empresas mineras.

Lo malo. Las condiciones que impuso el mercado no son las mejores, en gran parte atados al contexto: Estados Unidos había subido la tasa del tesoro, que se usa de referencia, y el riesgo país subió. La tasa que pagará San Juan es del 9,55%. Si se compara con las condiciones que tuvieron otros estados, a la provincia vecina le fue peor. La Ciudad de Buenos Aires

La emisión tiene un plazo de nueve años y el vencimiento está previsto para 2035. Los intereses serán pagados de manera semestral. El capital, en tanto, no se devolverá mediante cuotas mensuales. El esquema contempla tres pagos: un 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante al vencimiento, en 2035. En mayo la Ciudad de Buenos Aires emitió 500 millones de dólares a una tasa de 7,375%.