Zona fría: cuándo llegará el aumento a las facturas de gas de Mendoza y de cuánto será

"Todavía no hay un dato concreto desde cuándo se perderá el subsidio", sostuvo ante la consulta de MDZ la presidenta de la ONG Protectora, Romina Ríos. "Faltaría promulgación y publicación en el Boletín oficial y que Secretaria de Energía y ENReGE luego que establezcan el mecanismo y porcentaje adicional extra para usuarios del SEF", agregó.

A eso se suma una cuestión práctica: las facturas de Ecogas no necesariamente coinciden con el mes calendario, sino que dependen del período de medición de cada usuario.Por eso, no es correcto afirmar que las facturas de octubre llegarán automáticamente sin el descuento de Zona Fría.

Lo que desaparece para la mayor parte de la provincia es el beneficio automático por vivir en una zona alcanzada por Zona Fría. En su lugar, los hogares que queden fuera de ese mapa podrán acceder a una asistencia si cumplen los criterios socioeconómicos establecidos por el nuevo esquema de subsidios.

En Mendoza, además, hay una excepción: Malargüe conserva el beneficio territorial de Zona Fría. El cambio, por lo tanto, divide a los usuarios en distintos grupos.

La reforma retrotrae el régimen de Zona Fría a un criterio territorial mucho más acotado.El beneficio automático queda concentrado en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Las localidades y departamentos que habían sido incorporados con la ampliación de 2021 dejan de tener el descuento simplemente por estar ubicados dentro de esas zonas.

Para esos usuarios, la situación cambia: si el hogar no cumple los requisitos para acceder al subsidio focalizado, dejará de recibir la bonificación que tenía por Zona Fría.Ese es el punto que puede generar un impacto directo en las próximas facturas.

Con el nuevo esquema, alrededor de 400.000 hogares mendocinos dejarán de recibir las bonificaciones automáticas que reducían entre 30% y 50% el costo de las facturas de gas.

Quiénes pueden conservar el subsidio

La reforma incorpora un criterio socioeconómico.Los hogares ubicados en las zonas que dejan de tener el beneficio territorial podrán acceder al esquema focalizado si cumplen con las condiciones establecidas para el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Uno de los principales parámetros es el nivel de ingresos: el límite establecido es de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar de referencia. El monto se actualiza de acuerdo con los valores de la canasta que publica el INDEC.

Por eso, no alcanza con mirar cuánto cobra una persona individualmente. El criterio considera la situación económica del hogar.

El esquema también contempla situaciones especiales de vulnerabilidad. Entre ellas aparecen hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y hogares en los que haya una persona con Certificado Único de Discapacidad, bajo las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

El cambio clave: de subsidio territorial a subsidio focalizado

Hasta ahora, un usuario que vivía en una localidad incorporada al régimen podía recibir el descuento de Zona Fría independientemente de que su situación económica fuera considerada vulnerable.

Ese criterio cambia. Con la nueva ley, la ubicación geográfica deja de garantizar por sí sola el beneficio para los departamentos incorporados en 2021.El nuevo esquema busca que la asistencia quede concentrada en quienes cumplen determinadas condiciones socioeconómicas.

El Gobierno ya había planteado esta modificación como parte de la unificación de los subsidios energéticos. El SEF fue diseñado para reemplazar distintos regímenes que se superponían y concentrar la ayuda en los hogares de menores ingresos.

¿Y cuánto subsidio tendrá cada hogar?

Acá aparece otra modificación importante.La reforma no mantiene simplemente el actual descuento del 30% o 50% aplicado de la misma manera sobre toda la factura.

El nuevo mecanismo cambia la base sobre la que se calcula la bonificación.El subsidio se concentra sobre el componente del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La factura, en cambio, también incluye transporte, distribución, impuestos y otros componentes.

Por eso, no se puede calcular el futuro monto de una factura simplemente sacándole el 30% o el 50% al valor actual.

En el esquema focalizado vigente, además, la bonificación sobre el gas se concentra en los meses de mayor consumo y existe un bloque de consumo subsidiable. El excedente sobre ese bloque no recibe bonificación.

Esto significa que dos hogares que hoy pagan una factura similar podrían tener resultados diferentes dependiendo de su condición socioeconómica y de su consumo.

Los tres escenarios para usuarios de Mendoza

A partir de la entrada en vigencia de la reforma pueden distinguirse, a grandes rasgos, tres situaciones.

1. Hogar de un departamento que pierde Zona Fría y no califica para el SEF

Es el caso que tendrá el impacto más directo. Ese usuario pierde el descuento territorial y no obtiene una compensación mediante el régimen focalizado.

Su factura quedará determinada por el cuadro tarifario vigente y por el consumo, sin la bonificación que hasta ahora recibía por Zona Fría.Es el grupo que podría enfrentar el mayor salto respecto de lo que paga actualmente.

2. Hogar de un departamento que pierde Zona Fría pero sí califica para el SEF

En este caso, no desaparece toda la asistencia.El hogar deja de recibir el beneficio territorial automático, pero puede acceder al subsidio focalizado si cumple los requisitos socioeconómicos.

La ayuda estará limitada a los consumos y condiciones establecidos por el nuevo régimen. Por eso, la factura no necesariamente tendrá el mismo impacto que la de un hogar que pierde completamente el subsidio.

3. Hogar de Malargüe

Malargüe mantiene su inclusión dentro del régimen territorial de Zona Fría.

Sin embargo, la reforma también modifica la manera en que se calcula el beneficio, por lo que mantener la condición de Zona Fría no significa necesariamente conservar exactamente la misma factura que hasta ahora.

¿Desde qué factura comenzará a verse?

La ley fue sancionada por el Senado este jueves 24 de septiembre de 2026, pero la sanción legislativa no significa que el descuento desaparezca automáticamente de las facturas que ya están en proceso de emisión.

La norma debe completar el proceso de promulgación y publicación y luego deberán instrumentarse los mecanismos necesarios para que las distribuidoras apliquen el nuevo esquema.

Además, las facturas de Ecogas dependen del período de medición de cada usuario.Por eso, no puede afirmarse hoy que la primera factura afectada será necesariamente la de octubre.

La fecha concreta dependerá de cuándo entre en vigencia la reforma y de cómo se instrumente su aplicación sobre los ciclos de facturación.