Cómo votarán Rodolfo Suarez y Mariana Juri el proyecto para modificar la Ley de Zona Fría

El senador nacional Rodolfo Suarez adelantó que votará en contra del proyecto de modificación de la Ley de Zona Fría que impulsa el oficialismo nacional y que se votará este jueves en el Congreso. El dirigente radical advirtió que el cambio propuesto es “injusto” para los mendocinos, ya que elimina el descuento en la tarifa de gas para casi toda la provincia. En tanto, la senadora Mariana Juri también anticipó su voto en contra de la propuesta.

Durante la sesión de este jueves el Senado debatirá el proyecto sobre Zona Fría propone limitar el beneficio a determinadas regiones y mantenerlo para los hogares de menores ingresos en las zonas que fueron incorporadas al régimen en 2021. En esa modificación quedaría fuera del régimen toda la provincia de Mendoza, a excepción del departamento de Malargüe.

Antes de la votación, el senador mendocino Rodolfo Suarez publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que votaría en contra de los cambios a la legislación y fue muy crítico con la iniciativa.

“Hoy el Senado trata la modificación al régimen de Zona Fría. Adelanto mi voto negativo al proyecto, es injusto para los mendocinos”, expresó el legislador radical, aliado de La Libertad Avanza en el Congreso.

Suarez defendió que Mendoza forme parte del Régimen especial que establece un descuento en la tarifa del gas. “En 2021, como gobernador, trabajé para que Mendoza fuera incorporada al régimen de Zona Fría. Fue el reconocimiento de una condición climática objetiva, que impacta directamente en lo que cada familia paga para calefaccionar su casa durante el invierno”, señaló.

ZONA FRÍA: VOTO EN CONTRA DE LOS CAMBIOS A LA LEY Hoy el @senadoargentina trata la modificación al régimen de Zona Fría. Adelanto mi voto negativo al proyecto, es injusto para los mendocinos. En 2021, como gobernador, trabajé para que Mendoza fuera incorporada al régimen de…

Finalmente, el ex gobernador mendocino aseguró que “una cosa es mejorar la política energética y otra muy distinta es resolver una cuestión nacional pasándoles la factura a los mendocinos”.

Mariana Juri también votará en contra

Por su parte, la senadora nacional mendocina Mariana Juri también votará en contra del cambio a la Ley de Zona Fría y se espera que sea una de las oradoras del debate.

La legisladora radical ya había cuestionado la iniciativa durante la discusión en comisiones e incluso había presentado algunas propuestas de cambios para que no se vean afectados los usuarios mendocinos.

Por otro lado, no estará presente en la sesión y no votará la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, quien se encuentra de licencia luego de haber sido madre recientemente.