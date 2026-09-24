Qué es la "gobercam" que mostró Alfredo Cornejo en la inauguración de una obra
El mandatario utilizó los famosos lentes que graban en una actividad política en la Costanera, en la zona de Godoy Cruz.
El Gobierno Provincial y la municipalidad de Godoy Cruz inauguraron este miércoles una nueva conexión vial hacia la Costanera, que buscará mejorar el tránsito en la zona.
Sin embargo, más allá del anuncio y de las declaraciones políticas, llamó la atención el uso que hizo el gobernador Alfredo Cornejo de la denominada “Gobercam”, los ya conocidos lentes desarrollados por Meta en conjunto con la tradicional marca de anteojos Ray-Ban.
En el video publicado por el mandatario en redes sociales, comienza cuando le acercan los lentes en la previa de la inauguración de la obra.
"¿Qué te parece?" se oye decir a Cornejo mientras filma a dos ministros del Gobierno que, casualidad o no, son quienes compiten por ser los "elegidos" del cornejismo para las elecciones 2027: Natalio Mema (Gobierno) y Tadeo García Zalazar (Educación). Luego también aparecerá en la "gobercam" el intendente godoycruceño Diego Costarelli.
Segundos después, a través de la cámara de los lentes y lo que sería la visión de Cornejo, se lo puede ver saludar a un vecino, a quien el mandatario le pregunta: "¿Y qué te parece cómo ha quedado el barrio?", ante la mirada de su interlocutor.
La obra inaugurada en Godoy Cruz
La obra -realizada por Ayfra- concreta una vinculación vial desde la calle Mitre (a metros de la cancha de Godoy Cruz) con la Costanera, que generará una nueva salida directa hacia el este y hacia los principales accesos del área metropolitana.
La intervención permitirá fortalecer la conectividad entre distintos sectores de Godoy Cruz y la red vial metropolitana. A partir de su puesta en funcionamiento, los conductores cuentan con una alternativa más directa hacia la Costanera, el Acceso Sur y el carril Rodríguez Peña.
Los trabajos se desarrollaron al norte de las vías del Metrotranvía, sin interferir con su trazado ni con el tránsito habitual durante la ejecución. Entre los trabajos realizados se encuentra un nuevo puente sobre el canal Cacique Guaymallén, construido con vigas de hormigón armado y pretensado de 27 metros de longitud, que garantiza la continuidad hidráulica y la resistencia necesaria para el tránsito vehicular.
Además, se construyó un viaducto elevado con muros de sostenimiento de hormigón armado para superar el desnivel existente a la altura de calle Remedios de Escalada y permitir el empalme con la rama vial de la Costanera. La obra se completó con una nueva calzada asfáltica, veredas, rampas de accesibilidad y la correspondiente demarcación vial horizontal y vertical.