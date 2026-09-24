Qué es la "gobercam" que mostró Alfredo Cornejo en la inauguración de una obra

El mandatario utilizó los famosos lentes que graban en una actividad política en la Costanera, en la zona de Godoy Cruz.

El Gobierno Provincial y la municipalidad de Godoy Cruz inauguraron este miércoles una nueva conexión vial hacia la Costanera, que buscará mejorar el tránsito en la zona.

Sin embargo, más allá del anuncio y de las declaraciones políticas, llamó la atención el uso que hizo el gobernador Alfredo Cornejo de la denominada “Gobercam”, los ya conocidos lentes desarrollados por Meta en conjunto con la tradicional marca de anteojos Ray-Ban.

En el video publicado por el mandatario en redes sociales, comienza cuando le acercan los lentes en la previa de la inauguración de la obra.

El gobernador Alfredo Cornejo, en la inauguración de una nueva conexión en la Costanera en Godoy Cruz. Prensa Gobierno "¿Qué te parece?" se oye decir a Cornejo mientras filma a dos ministros del Gobierno que, casualidad o no, son quienes compiten por ser los "elegidos" del cornejismo para las elecciones 2027: Natalio Mema (Gobierno) y Tadeo García Zalazar (Educación). Luego también aparecerá en la "gobercam" el intendente godoycruceño Diego Costarelli.

Segundos después, a través de la cámara de los lentes y lo que sería la visión de Cornejo, se lo puede ver saludar a un vecino, a quien el mandatario le pregunta: "¿Y qué te parece cómo ha quedado el barrio?", ante la mirada de su interlocutor.