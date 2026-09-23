La postura de Cornejo tras el pedido de juicio abreviado para el exintendente Orozco

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este miércoles al pedido de un juicio abreviado que realizaron el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco , y su esposa Janina Ortiz , en el marco de una causa por corrupción. El mandatario provincial afirmó que es positivo que los acusados reconozcan su culpabilidad y el caso termine con un veredicto.

Tras la elevación a juicio de la causa que investiga el desvío de 35 millones de pesos del municipio a la cooperativa Manos a la Obra, el abogado Raúl Burela, defensor de Orozco y Ortiz, presentó un pedido de juicio abreviado ante el fiscal Juan Ticheli. A través de este proceso el ex intendente de Las Heras y la diputada provincial suspendida aceptan su culpabilidad de los delitos que se le imputan a cambio de acordar una pena de prisión en suspenso. De esta manera, evitarán terminar presos.

El pedido indica una pena de 2 años de prisión en suspenso para Orozco y de 3 años de presión condicional para Ortiz. No obstante, esta solicitud debe ser aprobada por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante y el acuerdo al que se llegue deberá ser homologado por el Tribunal Penal Colegiado Nº 1.

Consultado sobre el pedido del ex intendente de Las Heras, el gobernador Alfredo Cornejo señaló que “estoy muy satisfecho de que concluya esa causa y que concluya con un veredicto. Si ellos mismos reconocen la culpabilidad es un gran avance para el proceso judicial . Es un gran avance que un caso de falta de transparencia y de corrupción quede aclarado y sancionado”.

El mandatario provincial remarcó que en Mendoza ya han sido condenados otros ex intendentes y ex funcionarios públicos por casos de corrupción y sostuvo que “en este caso que ellos mismos acepten su culpabilidad es positivo”.

Respecto del cierre de la causa, Cornejo remarcó que “tienen que resolver entre el Ministerio Público y el juez de garantía del proceso y también desde el Gobierno, porque somos querellantes desde la Dirección de Cooperativas en esa causa. Y alentamos que al menos haya una condena. Somos favorables a un acuerdo a lo que nosotros es atinente como querellantes”.

Asimismo, el gobernador apuntó contra la ex abogada de Orozco y Ortiz, Elena Quintero, por las demoras que sufrió esta causa. “Me llama la atención que la crónica no haya reflejado todas las dilaciones que ha tenido este proceso por parte de la abogada que los defendía. Estiró los plazos y perjudicó a sus propios clientes para que terminaran asumiendo la culpabilidad”.

Respecto al ex intendente de Las Heras y su pareja, Cornejo aseguró que “son conscientes que se arriesgan a penas mayores en caso de una elevación a juicio. Han tenido mucho poder y han tenido que someterse a la Justicia”.

En cuanto a Orozco concluyó que “es un ciudadano que está acusado de cometer un delito en el paso por la función pública y sin duda va a tener inhabilitación para ocupar cargos públicos como tiene Lobos y Salgado, otros intendentes condenados”.