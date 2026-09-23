Daniel Orozco y Janina Ortiz quieren declararse culpables de corrupción para evitar la cárcel

Luego de que la Justicia de Mendoza elevara a juicio la causa contra el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco , y su esposa Janina Ortiz por un presunto desvío de fondos a una cooperativa, el abogado defensor de la pareja presentó un pedido de juicio abreviado. De esta manera, los dos exfuncionarios lasherinos planean declararse culpables del delito de peculado a cambio de una condena en suspenso, evitando ir a la cárcel.

Esta presentación se realizó un día después de que la jueza Dolores Ramón , del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, resolviera elevar a juicio la causa por el presunto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa “Manos a la Obra”.

En esa investigación están imputados por peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso Orozco, Ortiz y el ex subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart. En tanto, también se encuentran imputados como partícipes necesarios Hernán Mostaccio, Juan Pablo Pandolfi, Daniel Herrera y Adrián Moco Pérez, empleado y titular de la cooperativa.

El abogado Raúl Burela, defensor de Orozco y Ortiz, presentó un pedido de juicio abreviado ante el fiscal Juan Ticheli. A través de este proceso el ex intendente de Las Heras y la diputada provincial suspendida aceptan su culpabilidad de los delitos que se le imputan a cambio de acordar una pena de prisión en suspenso. De esta manera, evitarán terminar presos.

La defensa propuso una pena de dos años de prisión en suspenso para Orozco y de tres años de forma condicional para Ortiz, quien será juzgada también por una causa por coacciones.

No obstante, esto no implica que el acuerdo esté cerrado, ya que la propuesta del abogado debe ser aceptada por el Ministerio Público Fiscal y la querella. Finalmente, será el tribunal quien deberá homologar este acuerdo y determinar si la causa se resuelve a través de un juicio abreviado.

La causa que tiene en jaque a Orozco y Ortiz

Janina Ortiz y Daniel Orozco Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

La Fiscalía sostiene que el entramado delictivo habría sido liderado por el exintendente Daniel Orozco, junto a su esposa Janina Ortiz, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno.

En la causa también está imputado como coautor material Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales durante esa gestión. La acusación incluye a varios funcionarios y empleados municipales como partícipes necesarios, entre ellos Adrián "Moco" Pérez, quien presidía la cooperativa utilizada como pantalla.

La entidad empleada para el presunto fraude fue la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, supuestamente dedicada al reciclaje de residuos. Los investigadores determinaron que fue reactivada por instrucciones del entonces intendente para participar en procesos administrativos manipulados desde el propio municipio. La cooperativa cobraba por servicios de limpieza que jamás prestó, utilizando trabajadores que no formaban parte de la entidad.

El dinero público salió de las arcas municipales a través de cuatro expedientes. Según la Fiscalía, los pagos se efectuaban mediante planillas falsas, facturas electrónicas emitidas con claves fiscales gestionadas desde el municipio y órdenes de compra firmadas por funcionarios que omitieron los controles obligatorios. El monto total desviado asciende a 35.511.386 pesos, depositados en una cuenta del Banco Supervielle.