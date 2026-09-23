Habilitaron una nueva conexión en la Costanera a metros de la cancha de Godoy Cruz

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli, encabezaron este miércoles un acto de habilitación de la nueva traza que conecta la calle Mitre con la Costanera , a metros de la cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba.

La obra -realizada por Ayfra- concreta una vinculación vial que había sido postergada por años y que generará una nueva salida directa hacia el este y hacia los principales accesos del área metropolitana. La intervención permitirá fortalecer la conectividad entre distintos sectores de Godoy Cruz y la red vial metropolitana. A partir de su puesta en funcionamiento, los conductores cuentan con una alternativa más directa hacia la Costanera, el Acceso Sur y el carril Rodríguez Peña.

El proyecto fue llevado adelante mediante un trabajo articulado entre la Municipalidad de Godoy Cruz, la Dirección Provincial de Vialidad y la Subsecretaría de Infraestructura. En este esquema de cooperación, la Provincia, a través de la DPV, aportó hasta el momento $1.962 millones, equivalente al 70% de la inversión.

La intervención se desarrolló al norte de las vías del Metrotranvía, sin interferir con su trazado ni con el tránsito habitual durante la ejecución. Entre los trabajos realizados se encuentra un nuevo puente sobre el canal Cacique Guaymallén, construido con vigas de hormigón armado y pretensado de 27 metros de longitud, que garantiza la continuidad hidráulica y la resistencia necesaria para el tránsito vehicular.

Además, se construyó un viaducto elevado con muros de sostenimiento de hormigón armado para superar el desnivel existente a la altura de calle Remedios de Escalada y permitir el empalme con la rama vial de la Costanera . La obra se completó con una nueva calzada asfáltica, veredas, rampas de accesibilidad y la correspondiente demarcación vial horizontal y vertical.

El proyecto incorporó también un sistema de iluminación LED de alta eficiencia en todo el tramo y en el entorno del reservorio municipal de agua. A esto se suma la extensión del Parque Mitre, con nuevos espacios verdes y recreativos que integran la infraestructura vial con el entorno urbano.

Nueva conexión en la Costanera en Godoy Cruz. Prensa Gobierno

La intervención incorpora, además, un componente de seguridad urbana. En el marco del plan municipal “Seguridad 360°”, la recuperación y transformación de un sector que se encontraba en desuso o degradado permite generar un corredor iluminado, parquizado y con mayor circulación, fortaleciendo las condiciones de prevención situacional y mejorando el entorno para los vecinos.

La habilitación de esta conexión representa así una intervención de impacto metropolitano que combina infraestructura vial, accesibilidad, urbanización, iluminación y recuperación del espacio público. El trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Godoy Cruz y la Dirección Provincial de Vialidad permitió concretar una obra que mejora la circulación y suma una nueva vinculación entre Godoy Cruz y uno de los principales corredores viales del área metropolitana.

Mejorar el tránsito en la Costanera y Godoy Cruz

El Gobernador destacó que esta obra permitirá una mejor circulación en la zona al indicar que “este puente y esta vinculación ayudan a la comunicación de todo el Gran Mendoza, pero en particular del microcentro de Godoy Cruz, detrás del Feliciano Gambarte, pero toda la zona del Parque Mitre, de la Municipalidad, de la Plaza Godoy Cruz, conectarse con Costanera en forma expedita, rápida, mejora toda la circulación de todas las circunvalaciones en las que estamos trabajando. Hace una mejor movilidad urbana, hace una mejor circulación, un mejor tránsito, más ágil, da nuevas vías”.

El gobernador Alfredo Cornejo, en la inauguración de una nueva conexión en la Costanera en Godoy Cruz. Prensa Gobierno

El mandatario resaltó el esfuerzo compartido para la realización de esta obra vial. “Este es un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Godoy Cruz y el Gobierno de la Provincia a través de Vialidad Provincial. Ese esfuerzo compartido ya ha hecho puentes sobre el canal Cacique Guaymallén, sobre el canal Frías, sobre distintos lugares de intervenciones urbanas que han mejorado la circulación de los vehículos y desde luego de las personas. Esto va a ser una innovación, es un lugar que cuando lo empiecen a descubrir las personas que transitan en la ciudad lo van a usar asiduamente y, bueno, desde luego mejorará el conjunto del sistema”.

Por su parte, el intendente de Godoy Cruz resaltó la importancia de esta obra de vinculación vial, al mencionar que esta obra "tiene una importancia muy especial porque es una parte de la planificación que viene teniendo Godoy Cruz en materia de tránsito. Lo que va a hacer es darle mayor fluidez a todo el centro de Godoy Cruz y mejorar la vinculación oeste-este del departamento”.

Nueva conexión en la Costanera en Godoy Cruz. Prensa Gobierno

En el acto estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Natalio Mema; y de Educación, Tadeo García Zalazar; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; el administrador general de Vialidad, Osvaldo Romagnoli; el presidente de la empresa Ayfra, Marcelo Bargassi; miembros del Concejo Deliberante de Godoy Cruz y del gabinete provincial y municipal.