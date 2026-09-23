El curioso día que eligió la juventud de Milei en Mendoza para hacer su primer congreso

La juventud de Javier Milei en Mendoza prepara su primer congreso y hay un detalle de la convocatoria que difícilmente pase inadvertido en la política mendocina: la fecha elegida es el 17 de octubre. Sí, el Día de la Lealtad Peronista.

El encuentro está previsto para ese sábado de octubre y está organizado por la diputada provincial Cecilia Soler , dirigente de La Libertad Avanza y la referente del espacio joven, quien viene trabajando en la construcción del sector tanto en la UNCuyo como por afuera de esa institución. Soler integra actualmente el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados provincial.

La convocatoria ya está abierta y los jóvenes interesados pueden inscribirse. Lo que todavía no se conoce es dónde será el encuentro: el lugar permanece bajo reserva y será anunciado más adelante.

La fecha, en cambio, ya está definida. Y tiene su propia lectura política.

El 17 de octubre es la principal fecha conmemorativa del peronismo. Recuerda la movilización obrera y sindical de 1945 hacia Plaza de Mayo que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y que quedó incorporada a la liturgia justicialista como el Día de la Lealtad.

Así, mientras el peronismo reconoce en esa jornada uno de los momentos fundacionales de su identidad política, la juventud libertaria mendocina tendrá ese mismo día su primer gran encuentro provincial.

Una coincidencia que, al menos desde la política, resulta curiosa.

Qué promete el Congreso de La Libertad Avanza

De acuerdo al formulario de inscripción que ya circula, el Congreso promete tener invitados de afuera de Mendoza, como especialistas en redes sociales e influencers, algo que le interesa a La Libertad Avanza y principalmente a la juventud. De hecho, la campaña presidencial de Milei en 2023 se dio en buena parte por las redes.

Pero además, habrá dirigentes mendocinos. Pero no sólo eso: también habrá show aparentemente artísticos.

La construcción libertaria mira a los jóvenes

El congreso aparece además en un momento en el que La Libertad Avanza busca consolidar su estructura política en Mendoza y, particularmente, ampliar su presencia entre los jóvenes. El oficialismo nacional convirtió a la militancia juvenil en uno de los espacios centrales de construcción territorial y el desafío ahora es trasladar esa dinámica a las provincias.

En Mendoza, el primer congreso apunta precisamente a reunir a esa nueva generación de militantes libertarios y generar un espacio propio para debatir, organizarse y proyectar la construcción política del espacio.

Soler será la anfitriona de una jornada que todavía mantiene algunos detalles bajo siete llaves. Hay fecha. Hay inscripción. Hay organización. Lo que todavía no hay es lugar.

El dato que ya quedó instalado en la agenda política mendocina es otro: la juventud de Milei hará su primer congreso provincial el mismo 17 de octubre en que el peronismo conmemora su Día de la Lealtad.