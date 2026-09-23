Cuánto gasta Mendoza al año por cada legislador provincial

Pero ojo: dos aclaraciones importantes. Por un lado, no significa que cada diputado o senador cobre $39 millones por mes. El informe mide el costo de la estructura legislativa completa y distribuye ese presupuesto entre la cantidad de representantes. Allí entran los gastos de personal, asesores, secretarías y demás recursos necesarios para el funcionamiento de las cámaras.

De hecho, Mendoza aparece entre las jurisdicciones donde el gasto en personal tiene mayor peso dentro de la estructura legislativa. Según el informe, el 94% del gasto legislativo mendocino corresponde a personal, uno de los porcentajes más altos entre las provincias analizadas.

La segunda aclaración es también muy relevante: en conjunto, el gasto destinado al Poder Legislativo representa el 1,15% del total de los presupuestos provinciales analizados, es decir, insignificante si se lo compara con otros gastos estatales.

El número mendocino está por debajo del promedio de las 24 jurisdicciones analizadas . En conjunto, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinan $1,835 billones al funcionamiento de sus legislaturas durante 2026. Como existen 1.199 legisladores en total, el promedio alcanza los $1.531 millones anuales por legislador, unos $128 millones mensuales.

Mendoza, con sus $471 millones anuales por legislador, se ubica bastante por debajo de ese promedio. La diferencia entre provincias es considerable. Tucumán aparece en el primer lugar del cálculo, con $3.725 millones anuales por legislador, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con $3.402 millones, y Chaco, con $3.057 millones. Incluso hay que tener en cuenta que la provincia de Mendoza tiene dos cámaras- Diputados y Senadores- mientras otras, no. También la cantidad de legisladores que tiene cada provincia.

En el otro extremo aparecen San Luis, con $176 millones, y Santiago del Estero, con $206 millones. Mendoza queda en $471 millones.

El dato detrás del dato

El informe pone el foco no solamente en cuánto cuesta cada representante, sino también en cómo está compuesto el gasto. Para las provincias en las que se pudo obtener información, el gasto en personal representa en promedio el 84% del presupuesto legislativo. Mendoza se encuentra por encima de esa media, con el mencionado 94%.

Además, el estudio calcula que, en promedio, las legislaturas tienen 27 trabajadores por cada legislador en las jurisdicciones donde pudo obtenerse esa información.

El propio informe advierte que el cálculo por legislador es una forma de dimensionar el gasto de las estructuras legislativas y no una estimación del salario individual de los representantes.

Un gasto que vuelve a quedar bajo la lupa

El trabajo de Fundación Libertad compara además el gasto legislativo argentino con el de las Comunidades Autónomas de España. Según sus cálculos, mientras las legislaturas provinciales argentinas destinan en promedio el 84% de su gasto a personal, en España ese porcentaje llega al 60%.

En su conclusión, la Fundación plantea la necesidad de revisar y reducir el gasto de las legislaturas provinciales y sostiene que el Poder Legislativo debería formar parte de los procesos de reducción y ordenamiento del gasto público.

Para Mendoza, el número concreto es 86 legisladores - el total de los 38 senadores y 48 diputados-, $40.512 millones de presupuesto legislativo y un costo promedio de $471 millones al año por cada representante.